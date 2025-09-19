ZELENSKY (TELEGRAM) * «ACCOGLIAMO CON FAVORE LE SANZIONI DELL’UNIONE EUROPEA, COLPO DECISIVO CONTRO LA MACCHINA MILITARE RUSSA»

21.15 - venerdì 19 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Accogliamo con favore la mossa dell’Unione Europea di adottare un pacchetto di 19 sanzioni veramente forte contro la Russia. Esso prende di mira i principali motori dell’economia di guerra: le entrate energetiche, la finanza, le risorse high-tech e la base militare-industriale. Si tratta di un passo importante che aumenterà la pressione sulla macchina militare russa e garantirà un effetto tangibile. Accogliamo con favore anche il lavoro preparatorio su un meccanismo per l’utilizzo dei proventi dei beni russi congelati per sostenere l’Ucraina. Si tratta di un passo fondamentale che rafforzerà la nostra difesa e la nostra resilienza e contribuirà alla ripresa. Ringraziamo l’UE per la sua leadership e la sua unità. Attendiamo con ansia la rapida adozione del 19° pacchetto e ci aspettiamo che altri partner sincronizzino e integrino questi passi. È necessaria una pressione continua per costringere la Russia alla pace e a renderla responsabile.

///

Вітаємо рух Європейського Союзу до ухвалення справді сильного 19-го пакету санкцій проти Росії.

Він спрямований на основні рушії воєнної економіки: доходи від енергоносіїв, фінанси, високотехнологічні ресурси та військово-промислову базу.

Це важливий крок, що посилить тиск на російську воєнну машину й забезпечить відчутний ефект.

Ми також вітаємо підготовчу роботу над механізмом використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України.

Це надзвичайно важливий крок, який зміцнить нашу оборону та стійкість, а також сприятиме відновленню.

Дякуємо ЄС за лідерство та єдність.

Розраховуємо на швидке ухвалення 19-го пакету й очікуємо, що інші партнери синхронізують і доповнять ці кроки.

Постійний тиск необхідний, щоб змусити Росію до миру й притягнути її до відповідальності.