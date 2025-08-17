Popular tags: featured 20
UNCEM * ACQUA: «CRISI CLIMATICA, LE NOSTRE CINQUE PROPOSTE PER AFFRONTARE L’EMERGENZA (EFFICIENTARE – PIANIFICARE – INCENTIVARE – CONCERTARE – REALIZZARE)» (PDF REPORT)

07.30 - domenica 17 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Occorre subito efficientare le reti idriche – che hanno perdite dal 20 al 60%. Non è ammissibile. Servono 5 miliardi di euro in 5 anni. Il Commissario nazionale conosce bene questa urgenza. Il Paese deve investire bene le prime risorse già stanziate nel PNRR (e altre dei POR FESR) e anche – con i gestori del ciclo idrico integrato e le ATO – mettere “in rete le reti” comunali che in moltissime casi non sono in relazione anche per effetto di “campanilismi” da vincere. Efficientare le reti dei Comuni significa anche realizzare i depuratori (di valle, sovracomunali!) dove non esistono, nei paesi e città che ne sono sprovvisti, con un nuovo piano di investimenti dello Stato.

 

 

