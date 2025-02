TRENTINO ITAS * VOLLEY – 2025 CEV CUP: «SUCCESSO PER 3-1 IN FRANCIA SUL CAMPO DELLA CHAUMONT, OK L’ANDATA DEI QUARTI DI FINALE»

23.17 - martedì 11 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

///

2025 CEV CUP, L’ANDATA DEI QUARTI DI FINALE SORRIDE ALLA TRENTINO ITAS: SUCCESSO PER 3-1 IN FRANCIA SUL CAMPO DELLA CHAUMONT

Chaumont (Francia), 11 febbraio 2025

La prima parte di febbraio continua a regalare soddisfazioni e risultati importanti alla Trentino Itas. Dopo le preziose vittorie conquistate a Verona e con Piacenza nei primi otto giorni del mese, questa sera la formazione Campione d’Europa ha ottenuto il successo anche in campo internazionale, espugnando (ancora in rimonta) per 3-1 il palazzetto di Chaumont nella gara d’andata dei quarti di finale di 2025 CEV Cup.

Una affermazione che consente di compiere un primo promettente passo verso la possibile qualificazione alle semifinali, da centrare effettivamente fra quindici giorni a Trento ottenendo almeno altri due set nella sfida di ritorno.

In Francia i gialloblù hanno confermato di attraversare un buon momento, fisico e tecnico, dimostrando di saper soffrire e duellare nei primi due set e poi distendendosi sempre meglio grazie alla progressiva crescita delle percentuali d’attacco (in difficoltà nel parziale d’apertura, molto efficace nei successivi periodo), alla compattezza del muro (a segno dodici volte) e al grande contributo offerto sia in posto 4 (Michieletto e Lavia, a segno 27 volte in due) sia al centro della rete, dove Flavio e Bartha hanno dominato la scena a suon di muri vincenti (tre del brasiliano e cinque del rumeno) e di primi tempi a segno. Lo Chaumont dell’ex Silvano Prandi ha messo i bastoni fra le ruote ai gialloblù specialmente in avvio di gara, quando è stata capace di trasformare un 16-13 in 23-25, poi ha dovuto lasciare sempre più spazio agli avversari, faticando a leggere il gioco avversario e commettendo troppi errori (2 muri vincenti e 13 errori a rete).

La cronaca della partita. La Trentino Itas si presenta in Francia priva di Bristot e Acquarone (rimasti a Trento per problemi fisici differenti); nello starting six si rivede Rychlicki nel ruolo di opposto, che agisce in diagonale a Sbertoli; Michieletto e Lavia sono gli schiacciatori, Flavio e Bartha i centrali, Laurenzano libero. Lo Chaumont Vb 52 risponde con Worsley al palleggio, Toledo opposto, Pasteur e Henno schiacciatori, Maase e Holdaway centrali, Closter libero. L’avvio gialloblù è efficace in fase di break point, dove Lavia si esalta con due muri su Toledo ed altrettanti attacchi punto (da 2-4 a 8-5); Prandi si rifugia subito in un time out, ma alla ripresa è ancora Trento a dettare il ritmo con Bartha (10-5). Nella parte centrale i francesi trovano maggiore fluidità in ricezione ed in attacco e, un po’ alla volta, con Pasteur e Toledo risalgono la china (14-11 e 19-17); la formazione ospite soffre in attacco e i padroni di casa raggiungono il pareggio a quota 21. I transalpini passano a condurre con due punti quasi consecutivi del regista Worsley (22-24) e alla seconda occasione chiudono il primo set, con un attacco al centro di Maase (23-25).

Il secondo parziale inizia meglio per la Trentino Itas, subito avanti 3-0, ma i locali ci mettono poco ricostruire la parità con Toledo (4-4) e poi a mettere la freccia con Maase (6-8). Il muro di Flavio vale l’aggancio a quota undici, poi Trento si distende con l’ace del neoentrato Gabi Garcia ed il contrattacco di Lavia (17-14). Prandi interrompe il gioco, ma alla ripresa i gialloblù riescono a resistere al tentativo di ritorno dello Chaumont (da 17-16 a 20-17 con anche un ace di Bartha) e a gestire bene il vantaggio (23-20) per siglare la parità nel computo dei parziali già sul 25-21.

Sull’onda dell’entusiasmo, la squadra di Soli parte a razzo anche nel terzo set, trascinata sul 7-4 da Michieletto e dalle difese di Gabi Garcia, rimasto in campo al posto di Rychlicki. Lo Chaumont con Henno trova però in fretta i punti della parità, ma la Trentino Itas non si disunisce e riparte con Lavia e Flavio (break point che valgono il 14-11) e poi con l’ace di Michieletto (17-12). I gialloblù corrono quindi veloci verso il 2-1, che arriva già sul 25-17, grazie al buon apporto a rete (primo tempo e muro) della coppia centrale.

Nel quarto parziale la lotta punto a punto dura sino al 9-9, poi Michieletto mette il turbo in attacco, ben spalleggiato da Flavio a muro (13-9). Nella parte centrale Trento gestisce bene il vantaggio (18-14 e 20-17) e chiude agevolmente l’incontro (25-19), trascinata ancora dal centrale brasiliano e dagli attacchi di Daniele Lavia (premiato come mvp).

“Un po’ come ci era accaduto sabato scorso in casa contro Piacenza, abbiamo avuto un buon approccio alla partita, subendo però nel finale di primo set le accelerazioni degli avversari – ha spiegato l’allenatore della Trentino Itas Fabio Soli al termine del match – . Abbiamo perso il parziale d’apertura commettendo qualche imprecisione di troppo, ma successivamente, pur soffrendo, siamo riusciti a portare a casa il risultato che volevamo grazie ad una prova concreta, di sostanza. Il 3-1 ci permetterà di poter affrontare la sfida di ritorno sempre con tanta attenzione, ma anche avendo qualche chance in più della Chaumont per poter portare a casa la qualificazione alle semifinali”.

La Trentino Itas rientrerà in Italia nel tardo pomeriggio di mercoledì e a partire da giovedì mattina inizierà a preparare in palestra il prossimo appuntamento, in calendario per sabato 15 febbraio alle ore 20.30 all’Opiquad Arena di Monza, in casa della Mint Vero Volley per il ventesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca. La gara di ritorno con lo Chaumont Vb 52 è invece in programma mercoledì 26 febbraio alle ore 20.30, alla ilT quotidiano Arena di Trento (partita compresa in abbonamento).

Di seguito il tabellino dell’andata dei quarti di finale di 2025 CEV Cup, giocata questa sera al Palazzetto dello Sport di Chaumont.

Chaumont Vb 52-Trentino Itas 1-3

(25-23, 21-25, 17-25, 19-25)

CHAUMONT: Maase 8, Worsley 3, Henno 6, Holdaway 11, Toledo 8, Pasteur 14, Closter (L); Lafaivre, Diop 1, Suihkonen 4. N.e. Durand, Lietzke, Polak. All. Silvano Prandi.

TRENTINO ITAS: Bartha 11, Sbertoli 2, Michieletto 13, Flavio 12, Rychlicki 2, Lavia 14, Laurenzano (L); Gabi Garcia 7, Kozamernik. N.e. Pesaresi, Pellacani e Magalini. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Schoenmakers di Anversa (Belgio) e Hesse di Oberursel (Germania).

DURATA SET: 28’, 28’, 26’, 24’; tot 1h e 46’.

NOTE: 1.588 spettatori. Chaumont Vb 52: 2 muri, 2 ace, 18 errori in battuta, 13 errori in attacco, 48% in attacco, 52% (12%) in ricezione. Trentino Itas: 12 muri, 3 ace, 22 errori in battuta, 5 errori in attacco, 53% in attacco, 48% (16%) in ricezione. Mvp Lavia.

Foto: Fonte Chaumont Vb 52