THE WHITE HOUSE * «TRUMP PROPONE DI AUMENTARE LA SPESA PER LA DIFESA DEL 13%, PORTANDOLA A 1.010 MILIARDI DI DOLLARI PER IL 2026»

19.21 - venerdì 2 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Gli Stati Uniti prevedono di aumentare la spesa militare nell’anno fiscale 2026 fino a 1.010 miliardi di dollari, come risulta dalla richiesta di finanziamento discrezionale per l’anno fiscale 2026 del presidente Donald Trump pubblicata dalla Casa Bianca.

Pertanto, il presidente propone di aumentare la spesa per la difesa del 13%, portandola a 1.010 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2026. Secondo i documenti della Casa Bianca, “la richiesta di bilancio per il Dipartimento della Difesa si basa sulla promessa del presidente di raggiungere la pace attraverso la forza, fornendo le risorse per ricostruire il nostro esercito e ristabilire la deterrenza”. Tra le priorità figurano “difendere l’aggressione cinese nell’Indo-Pacifico e rivitalizzare la base industriale della difesa americana”.

///

The United States plans to increase military spending in the 2026 fiscal year up to $1.01 trillion, as follows from President Donald Trump’s fiscal year 2026 discretionary funding request released by the White House.

Thus, the president proposes to increase defense spending by 13 percent to $1.01 trillion for FY 2026. According to the White House documents, “the Budget request for the Department of Defense builds on the President’s promise to achieve peace through strength by providing the resources to rebuild our military, re-establish deterrence.” Among the priorities are “to deter Chinese aggression in the Indo-Pacific; and revitalize America’s defense industrial base.”