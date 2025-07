16.11 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La rimozione dell’uranio arricchito in eccesso dall’Iran è negoziabile, ma gli Stati Uniti devono smettere di politicizzare la questione, ha dichiarato Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente russo presso le organizzazioni internazionali a Vienna. È del tutto possibile trovare soluzioni negoziate. Questo richiede solo che gli Stati Uniti abbandonino la loro posizione ideologica e infantile basata sulla richiesta di zero arricchimento, ha sottolineato durante un briefing in risposta a una domanda.

The removal of excess enriched uranium from Iran is negotiable, but the US needs to stop politicizing the issue, said Mikhail Ulyanov, Russian permanent representative to international organizations in Vienna.

“It’s quite possible to find negotiated solutions. It only requires the United States to abandon its ideological and childish position based on a demand for zero enrichment,” he pointed out at a briefing in response to a question.