TASS (TELEGRAM) * WALL STREET JOURNAL»: «SPACEX PREVEDE DI EFFETTUARE UN ATTERRAGGIO SENZA EQUIPAGGIO SULLA LUNA NEL MARZO 2027»

SpaceX prevede di effettuare un atterraggio senza equipaggio sulla Luna nel marzo 2027, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, citando fonti attendibili.
Secondo il quotidiano, il progetto richiederà frequenti lanci di prova della navicella spaziale Starship, motivo per cui l’azienda ha deciso di abbandonare le sue ambizioni per una missione su Marte.
SpaceX plans to conduct an unmanned landing on the Moon in March 2027, the Wall Street Journal reported, citing sources.
According to the newspaper, the project will require frequent test launches of the Starship spacecraft, which is why the company has decided to abandon its ambitions for a Mars mission.