TASS (TELEGRAM) * «VON DER LEYEN HA ASSICURATO A ZELENSKY CHE IL 20MO PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA SARÀ PRESENTATO A BREVE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha assicurato a Vladimir Zelensky, durante una conversazione telefonica, che il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia sarà presentato a breve.
“Ho parlato con Zelensky in vista dei colloqui di pace di questa settimana”, ha affermato, promettendo “un sostegno incondizionato all’Ucraina”.
“A breve presenteremo il ventesimo pacchetto di sanzioni”, ha dichiarato von der Leyen, sostenendo che ciò “è necessario per aumentare la pressione sulla Russia”.
///
Head of the European Commission Ursula von der Leyen has promised Vladimir Zelensky in a phone call that the 20th package of sanctions against Russia will come out very soon.
“I spoke with Zelensky ahead of the peace talks this week,” she said, promising “unwavering support for Ukraine.”
“Very soon we will present the 20th package of sanctions,” von der Leyen said, arguing that this “is being done to increase pressure on Russia.”