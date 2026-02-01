TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «SPERIAMO DI RAGGIUNGERE UN ACCORDO CON IRAN E CUBA, MA GLI USA RESTANO PRONTI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la speranza che la sua amministrazione riesca a raggiungere un accordo con l’Iran.
“Speriamo di raggiungere un accordo”, ha dichiarato ai giornalisti, sottolineando tuttavia che gli Stati Uniti dispongono “delle navi più grandi e potenti del mondo in quella zona”.
Ha inoltre affermato che sarà possibile raggiungere un accordo anche con Cuba.
“Stiamo discutendo con i rappresentanti cubani, i più alti esponenti di Cuba, per vedere cosa succederà”, ha dichiarato ai giornalisti.
“Pertanto, ritengo che raggiungeremo un accordo con Cuba”.
US President Donald Trump said that hopes that his administration will ultimately make a deal with Iran.
“Hopefully we’ll make a deal,” he told journalists, noting, however, that the United States has “the biggest, most powerful ships in the world over there.”
He also said that a deal with Cuba can be reached as well. “We’re talking to the people from Cuba, the highest people in Cuba, to see what happens,” he told journalists. “So I think we’re going to make a deal with Cuba.”