TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «PROPONGO UN NUOVO ACCORDO NUCLEARE TRA USA E RUSSIA AL POSTO DEL TRATTATO NEW START»

20.09 - giovedì 5 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Donald Trump ritiene che, invece di mantenere in vigore alcune disposizioni del trattato New START, la Russia e gli Stati Uniti debbano stipulare un nuovo accordo sulla riduzione delle armi nucleari.

Donald Trump believes that instead of keeping in force certain provisions of the New START treaty, Russia and the United States need to forge a new agreement on nuclear reduction.

