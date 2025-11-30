TASS (TELEGRAM) * «TRUMP HA AVVERTITO MADURO DI POSSIBILI MISURE DI FORZA, SE NON LASCIA L’INCARICO»

02.06 - domenica 30 novembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito Maduro di possibili misure di forza se non lascia l’incarico, ha riferito il Wall Street Journal, citando fonti.
I due leader hanno anche discusso telefonicamente di una possibile amnistia per Maduro e la sua cerchia ristretta, ha scritto il giornale.
