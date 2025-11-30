TASS (TELEGRAM) * «TRUMP HA AVVERTITO MADURO DI POSSIBILI MISURE DI FORZA, SE NON LASCIA L’INCARICO»

02.06 - domenica 30 novembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito Maduro di possibili misure di forza se non lascia l’incarico, ha riferito il Wall Street Journal, citando fonti.

I due leader hanno anche discusso telefonicamente di una possibile amnistia per Maduro e la sua cerchia ristretta, ha scritto il giornale.

///

US President Donald Trump warned Maduro of possible forceful measures if he does not leave office, The Wall Street Journal reported, citing sources.

The two leaders also discussed by telephone a possible amnesty for Maduro and his inner circle, the newspaper wrote.