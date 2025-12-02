TASS (TELEGRAM) * SZIJJARTO (MINISTRO UNGHERESE AFFARI ESTERI), «L’EUROPA SI STA PREPARANDO ATTIVAMENTE, PER UN CONFRONTO MILITARE CON LA RUSSIA»

08.50 - martedì 2 dicembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Ministro ungherese degli Affari Esteri e del Commercio Peter Szijjarto ha dichiarato che l’Europa si sta preparando attivamente per un confronto militare con la Russia, un conflitto che potrebbe potenzialmente verificarsi entro il 2030.

Nelle sue osservazioni all’agenzia di stampa MTI, il ministro ha avvertito che esiste il pericolo di una “conflagrazione” diffusa in tutto il continente nel prossimo periodo.

///

Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto stated that Europe is actively preparing for a military confrontation with Russia, a conflict which could potentially occur by 2030.

In his remarks to the MTI news agency, the minister warned that there is a danger of a widespread “conflagration” across the continent in the upcoming period.