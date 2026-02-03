Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * SONDAGGIO EPINION: «SOLO IL 17% DEI DANESI CONSIDERA GLI STATI UNITI UN ALLEATO, IL 60% LI VEDE COME NEMICI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.57 - martedì 3 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Solo il 17% dei cittadini danesi considera gli Stati Uniti un paese alleato, mentre il 60% li vede come un nemico, secondo quanto rivelato da un sondaggio Epinion commissionato dalla Danmarks Radio. Questa visione degli Stati Uniti, alimentata dalle dichiarazioni del presidente Donald Trump sulla necessità di Washington di controllare l’isola danese della Groenlandia, è condivisa dagli intervistati di tutti i gruppi politici e di tutte le fasce d’età.

///

Only 17% of Denmark’s citizens regard the United States as an ally country, while 60% see the US as an enemy, an Epinion poll commissioned for Danmarks radio revealed.

This view of the US, driven by President Donald Trump’s statements about Washington’s need to control the Danish-owned island of Greenland, is shared by respondents across all political and age groups.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.