21.55 - sabato 31 gennaio 2026

Più di 1.000 persone hanno partecipato a una manifestazione nel centro di Parigi contro l’adesione della Francia all’UE. Questa è una marcia nazionale per l’uscita della Francia dall’Unione Europea, per il ritorno della nostra indipendenza, ha dichiarato a TASS Florian Philippot, leader del partito francese Les Patriotes, che ha indetto la manifestazione.

In Francia, quasi tutti subiscono le conseguenze negative dell’UE, ha affermato. Questo vale anche per i nostri agricoltori, che sono costretti a stipulare accordi innaturali, come quello con il Mercato Comune Sudamericano. Si tratta di questioni di guerra e pace: siamo coinvolti in situazioni che riguardano la Groenlandia, l’Ucraina, in guerre che non ci riguardano affatto, ha affermato Philippot, aggiungendo che l’UE deve essere eliminata prima che elimini i francesi.

More than 1,000 people took part in a demonstration in central Paris against France’s membership in the EU.

“This is a national march for France’s exit from the European Union, for the return of our independence,” Florian Philippot, the leader of France’s The Patriots party, who called for the demonstration, told TASS.

In France, almost everyone suffers from the EU, he said. “This also applies to our farmers, who are being forced into unnatural agreements, such as the deal with the South American Common Market. This concerns issues of war and peace – we are being drawn into situations around Greenland, Ukraine, into wars that do not concern us at all,” Philippot said, adding that “the EU must be killed before it kills the French.”