TASS (TELEGRAM) * LEAVITT, «NON CONFERMO LE NOTIZIE RIGUARDO AD UN ACCORDO TEMPORANEO TRA RUSSIA E USA, PER RISPETTARE I LIMITI DEL TRATTATO “NEW START” ( IN CORSO I NEGOZIATI PER SOSTITUIRLO)»

23.31 - giovedì 5 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt non ha confermato le notizie riportate dai media riguardo a un accordo temporaneo tra Russia e Stati Uniti per rispettare i limiti del trattato New START mentre sono in corso i negoziati per sostituirlo.

“Non ne sono a conoscenza”, ha affermato Leavitt, rispondendo a una domanda in merito durante una conferenza stampa.

///

White House Press Secretary Karoline Leavitt failed to confirm media reports about a temporary Russian-US agreement to comply with the New START treaty limitations while talks on a deal to replace it are ongoing.

“Not to my knowledge,” Leavitt said, answering to a corresponding question during a media briefing.