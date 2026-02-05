Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * LEAVITT, «NON CONFERMO LE NOTIZIE RIGUARDO AD UN ACCORDO TEMPORANEO TRA RUSSIA E USA, PER RISPETTARE I LIMITI DEL TRATTATO “NEW START” ( IN CORSO I NEGOZIATI PER SOSTITUIRLO)»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
23.31 - giovedì 5 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt non ha confermato le notizie riportate dai media riguardo a un accordo temporaneo tra Russia e Stati Uniti per rispettare i limiti del trattato New START mentre sono in corso i negoziati per sostituirlo.

“Non ne sono a conoscenza”, ha affermato Leavitt, rispondendo a una domanda in merito durante una conferenza stampa.

///

White House Press Secretary Karoline Leavitt failed to confirm media reports about a temporary Russian-US agreement to comply with the New START treaty limitations while talks on a deal to replace it are ongoing.

“Not to my knowledge,” Leavitt said, answering to a corresponding question during a media briefing.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.