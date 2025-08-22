TASS * (TELEGRAM) : «LE DIFESE AEREE RUSSE ABBATTONO 54 DRONI UCRAINI, COLPITE SEI REGIONI NELLA NOTTE»

07.13 - venerdì 22 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le difese aeree hanno intercettato e distrutto 54 droni ucraini sopra le regioni russe durante la notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa.

“Durante la scorsa notte, le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 54 droni ucraini ad ala fissa: 19 sopra la Regione di Bryansk, 11 sopra la Regione di Volgograd, otto sopra la Regione di Rostov, sette sopra la Regione di Voronezh, tre ciascuno sopra le Regioni di Belgorod e Oryol, due sopra la Regione di Kursk e uno sopra la Crimea”, si legge nel comunicato.

///

Air defenses intercepted and destroyed 54 Ukrainian drones over the Russian regions overnight, the Defense Ministry said.

“During the past night, on-duty air defenses intercepted and destroyed 54 Ukrainian fixed-wing drones: 19 over the Bryansk Region, 11 over the Volgograd Region, eight over the Rostov Region, seven over the Voronezh Region, three each over the Belgorod and Oryol Regions, two over the Kursk Region and one over Crimea,” the statement said.