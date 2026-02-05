TASS (TELEGRAM) * «LE DIFESE AEREE HANNO ABBATTUTO 95 DRONI UCRAINI SOPRA REGIONI RUSSE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Informazioni relative al recente attacco notturno con droni ucraini contro regioni russe: durante la notte, le difese aeree hanno abbattuto 95 droni ucraini sopra regioni russe.
Secondo il rapporto, 36 UAV sono stati abbattuti sopra la regione di Krasnodar, 27 sopra la regione di Rostov, 21 sopra il Mar d’Azov, otto sopra la regione di Belgorod, due sopra la Crimea e uno sopra la regione di Volgograd.
Un camionista è rimasto ferito dalla caduta di detriti di un UAV a Bataysk, nella regione di Rostov.
Secondo le prime valutazioni mediche, la sua vita non è in pericolo.
Sempre a Bataysk, cinque auto parcheggiate presso un’azienda agricola e un magazzino sono state danneggiate.
Non sono stati segnalati incendi.
What we know about a new Ukrainian nighttime drone attack on Russian regions:
Air defenses shot down 95 Ukrainian drones over Russian regions during the night
According to the report, 36 UAVs were shot down over the Krasnodar Region, 27 over the Rostov Region, 21 over the Azov Sea, eight over the Belgorod Region, two over Crimea, and one over the Volgograd Region
A truck driver was injured by falling UAV debris in Bataysk in the Rostov Region. According to preliminary medical assessments, his life is not in danger
Also in Bataysk, five cars parked at an agricultural enterprise and a warehouse building were damaged. No fires were reported