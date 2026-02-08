TASS (TELEGRAM) * LAVROV, «LA RUSSIA NON HA INTENZIONE DI ATTACCARE L’EUROPA, MA È PRONTA A REAGIRE MILITARMENTE SE NECESSARIO»

20.35 - domenica 8 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Russia non ha intenzione di attaccare l’Europa, ma è pronta a reagire militarmente se necessario, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

“Non abbiamo intenzione di attaccare nessuna parte dell’Europa. Non abbiamo assolutamente alcun motivo per farlo. E se l’Europa decidesse di mettere in atto le sue minacce di prepararsi alla guerra contro di noi e iniziasse ad attaccare la Russia, il presidente ha affermato che non si tratterebbe di un’operazione militare speciale da parte nostra, ma di una risposta militare su vasta scala con tutti i mezzi militari disponibili, in conformità con i documenti dottrinali in materia”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale Itogi Nedely sul canale televisivo NTV.

///

Russia has no plans of attacking Europe but is ready to retaliate militarily is need be, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said.

“We are not going to attack any part of Europe. We have absolutely no reason to do so. And if Europe opts to materialize its threats to prepare for war against us and starts attacking Russia, the president said that it will not be a special military operation on our part, it will be a full-scale military response with all available military means in accordance with the doctrinal documents on this matter,” he said in an interview with Itogi Nedely weekly news roundup on the NTV television channel.