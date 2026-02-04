Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * INFOBAE: «ESTRADIZIONE DI MADURO DAGLI USA ALL’ARGENTINA SU RICHIESTA DEL GIUDICE RAMOS»

20.43 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il giudice argentino Sebastián Ramos ha firmato una richiesta di estradizione del presidente venezuelano Nicolás Maduro dagli Stati Uniti all’Argentina per essere interrogato in qualità di indagato in un caso di crimini contro l’umanità, secondo quanto riportato dal portale Infobae.

Nel settembre 2024, un tribunale di Buenos Aires ha accolto la richiesta della Procura Generale di emettere un mandato di arresto nei confronti di Maduro sulla base di una denuncia presentata da una ONG per presunte violazioni dei diritti umani.

///

Argentine judge Sebastian Ramos has signed a request for the extradition of Venezuelan President Nicolas Maduro from the United States to Argentina for questioning as a suspect in a crimes against humanity case, the Infobae portal reported.

In September 2024, a court in Buenos Aires granted a request from the Attorney General’s Office to issue an arrest warrant for Maduro based on an NGO complaint alleging human rights violations.

