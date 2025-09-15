TASS (TELEGRAM) * «IL PIL DELLA RUSSIA A LUGLIO È CRESCIUTO DELLO 0,4% IN TERMINI ANNUALI, LA CRESCITA NEI 7 MESI DEL 2025 HA RAGGIUNTO L’1,1%»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I punti chiave delle dichiarazioni del Presidente russo Vladimir Putin durante l’incontro sulle questioni economiche:
Il PIL della Russia a luglio è cresciuto dello 0,4% in termini annuali, la crescita per 7 mesi del 2025 ha raggiunto l’1,1%
Gli sforzi delle autorità russe per ridurre l’inflazione stanno dando risultati
Il tasso di crescita dell’economia russa dovrebbe superare la dinamica dell’economia globale
Le autorità dovrebbero intensificare la lotta all’economia e all’evasione fiscale
Il compito delle autorità è quello di mantenere la politica macroeconomica e di non raffreddare eccessivamente l’economia
