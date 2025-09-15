Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * «IL PIL DELLA RUSSIA A LUGLIO È CRESCIUTO DELLO 0,4% IN TERMINI ANNUALI, LA CRESCITA NEI 7 MESI DEL 2025 HA RAGGIUNTO L’1,1%»

19.13 - lunedì 15 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni del Presidente russo Vladimir Putin durante l’incontro sulle questioni economiche:

Il PIL della Russia a luglio è cresciuto dello 0,4% in termini annuali, la crescita per 7 mesi del 2025 ha raggiunto l’1,1%

Gli sforzi delle autorità russe per ridurre l’inflazione stanno dando risultati

Il tasso di crescita dell’economia russa dovrebbe superare la dinamica dell’economia globale

Le autorità dovrebbero intensificare la lotta all’economia e all’evasione fiscale

Il compito delle autorità è quello di mantenere la politica macroeconomica e di non raffreddare eccessivamente l’economia

 

///

Key takeaways from Russian President Vladimir Putin’s statements at the meeting on economic issues:

Russia’s GDP in July grew by 0.4% in annual terms, the growth for 7 months of 2025 reached to 1.1%

The Russian authorities’ efforts to reduce inflation are yielding results

The growth rate of the Russian economy should outpace the dynamics of the global one

The authorities should step up fight against economy and tax evasion

The authorities’ task is to keep macroeconomic policy and not to overcool the economy

 

