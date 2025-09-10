TASS (TELEGRAM) * GROSSI, «L’AIEA MONITORERÀ LE CENTRALI NUCLEARI IRANIANE DI ISFAHAN, NATANZ E FORDOW DOPO L’ACCORDO CON TEHERAN»

10.58 - mercoledì 10 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
In seguito ad un accordo con l’Iran, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica monitorerà le strutture nucleari iraniane di Isfahan, Natanz e Fordow, ha dichiarato il Direttore Generale dell’AIEA Rafael Grossi.
Upon an agreement with Iran, the International Atomic Energy Agency will be monitoring Iranian nuclear facilities in Isfahan, Natanz and Fordow, IAEA Director General Rafael Grossi said.
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA