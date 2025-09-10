Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * GROSSI, «L’AIEA MONITORERÀ LE CENTRALI NUCLEARI IRANIANE DI ISFAHAN, NATANZ E FORDOW DOPO L’ACCORDO CON TEHERAN»

10.58 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

In seguito ad un accordo con l’Iran, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica monitorerà le strutture nucleari iraniane di Isfahan, Natanz e Fordow, ha dichiarato il Direttore Generale dell’AIEA Rafael Grossi.

///

Upon an agreement with Iran, the International Atomic Energy Agency will be monitoring Iranian nuclear facilities in Isfahan, Natanz and Fordow, IAEA Director General Rafael Grossi said.

