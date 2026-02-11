Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «GLI AGRICOLTORI DI MADRID STANNO MANIFESTANDO CONTRO L’ACCORDO COMMERCIALE CON IL MERCOSUR E LA POLITICA AGRICOLA EUROPEA» (VIDEO)

15.35 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli agricoltori di Madrid stanno manifestando contro l’accordo commerciale con il Mercosur e la politica agricola europea, secondo quanto riferito da un corrispondente della TASS.

I manifestanti chiedono al governo spagnolo di garantire finanziamenti adeguati per proteggere l’agricoltura nel quadro della nuova politica agricola comune dell’UE.

Video: Ekaterina Vorobyova/TASS.

///

Farmers in Madrid are protesting over the Mercosur trade deal and European agricultural policy, a TASS correspondent reported.

The protesters are demanding that the Spanish government guarantee sufficient funding to protect agriculture within the framework of the new EU common agricultural policy.

Video: Ekaterina Vorobyova/TASS

