Gli agricoltori di Madrid stanno manifestando contro l’accordo commerciale con il Mercosur e la politica agricola europea, secondo quanto riferito da un corrispondente della TASS.
I manifestanti chiedono al governo spagnolo di garantire finanziamenti adeguati per proteggere l’agricoltura nel quadro della nuova politica agricola comune dell’UE.
Video: Ekaterina Vorobyova/TASS.
Farmers in Madrid are protesting over the Mercosur trade deal and European agricultural policy, a TASS correspondent reported.
The protesters are demanding that the Spanish government guarantee sufficient funding to protect agriculture within the framework of the new EU common agricultural policy.
Video: Ekaterina Vorobyova/TASS