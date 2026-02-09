TASS (TELEGRAM) * GIAPPONE: «CAMERA BASSA, IL PARTITO LIBERAL DEMOCRATICO DI TAKAICHI CONQUISTA I DUE TERZI DEI SEGGI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Partito Liberal Democratico giapponese (LDP), guidato dal primo ministro Sanae Takaichi, ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni dell’8 febbraio, conquistando i due terzi dei seggi nella Camera bassa del Parlamento e ottenendo il miglior risultato dalla sua fondazione nel 1955, secondo i dati definitivi delle commissioni elettorali regionali.
L’LDP ha ottenuto 316 mandati, assicurandosi la maggioranza costituzionale, che apre la strada a future modifiche della legge fondamentale, da tempo sostenute sia dal partito che dal capo del governo.
Ciò consentirà inoltre alla coalizione di governo di approvare qualsiasi legge, ignorando le decisioni della Camera alta, dove attualmente non detiene la maggioranza.
L’alleato dell’LDP nella coalizione di governo, il Partito del Rinnovamento Giapponese, otterrà 36 seggi.
Japan’s Liberal Democratic Party (LDP) led by Prime Minister Sanae Takaichi, won a landslide victory in the February 8 elections, winning two-thirds of the seats in the key lower house of parliament and demonstrating the best result since its founding in 1955, according to the final data of the regional election commissions.
The LDP won 316 mandates, securing a constitutional majority, which opens the way in the future to changing the basic law, which both it and the head of the government have long advocated. It will also allow the ruling bloc to adopt any laws, ignoring the decisions of the upper house, where it currently does not have a majority. LDP’s ally in the ruling coalition, the Japan Renewal Party, will take 36 seats.