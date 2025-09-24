07.15 - mercoledì 24 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’incidente nei cieli sopra l’aeroporto di Copenaghen è un tentativo di attirare i Paesi della NATO in un conflitto diretto con la Russia, ha dichiarato l’Ambasciatore in Danimarca Vladimir Barbin.

L’incidente nei cieli sopra l’aeroporto di Copenhagen mostra un chiaro desiderio di portare i Paesi della NATO a un confronto militare diretto con la Russia.

Assecondare questo è inaccettabile, ha dichiarato il diplomatico sul canale Telegram della missione diplomatica russa in Danimarca.

Barbin ha sottolineato che la Russia non è interessata a un’escalation di tensioni in Europa, che potrebbe portare a “conseguenze imprevedibili”, e ha respinto le accuse contro Mosca.

///

The incident in the skies above Copenhagen Airport is an attempt to draw NATO countries into direct conflict with Russia, said Ambassador to Denmark Vladimir Barbin.

The incident in the skies above Copenhagen Airport shows a clear desire to bring NATO countries into direct military confrontation with Russia. Indulging this is unacceptable, the diplomat stated on the Telegram channel of Russia’s diplomatic mission in Denmark.

Barbin stressed that Russia is not interested in escalating tensions in Europe, which could lead to “unpredictable consequences,” and rejected accusations against Moscow.