OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «AL-SISI CRITICA IL DIRITTO DI VETO, STRUMENTO CHE OSTACOLA LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI INTERNAZIONALI»

18.20 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è ora un ostacolo che impedisce la risoluzione dei conflitti internazionali, ha dichiarato il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.

“Il diritto di veto è un privilegio che nel tempo si è trasformato in uno strumento che allontana il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dalla realtà, rendendolo incapace di svolgere la sua funzione chiave: risolvere i conflitti e fermare le guerre”, ha dichiarato il suo ufficio in occasione del vertice virtuale BRICS.

The right to veto in the United Nations Security Council is now an obstacle that hampers international conflict resolution, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi said.

“The right to veto is a privilege that has over time turned into a tool distancing the UN Security Council from reality, making it incapable of carrying out its key function – resolving conflicts and stopping wars,” his office quoted him as saying at the virtual BRICS summit.

OPINIONEWS ITALIA

