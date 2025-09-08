TASS (TELEGRAM) * «AL-SISI CRITICA IL DIRITTO DI VETO, STRUMENTO CHE OSTACOLA LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI INTERNAZIONALI»

18.20 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è ora un ostacolo che impedisce la risoluzione dei conflitti internazionali, ha dichiarato il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.

“Il diritto di veto è un privilegio che nel tempo si è trasformato in uno strumento che allontana il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dalla realtà, rendendolo incapace di svolgere la sua funzione chiave: risolvere i conflitti e fermare le guerre”, ha dichiarato il suo ufficio in occasione del vertice virtuale BRICS.

///

The right to veto in the United Nations Security Council is now an obstacle that hampers international conflict resolution, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi said.

“The right to veto is a privilege that has over time turned into a tool distancing the UN Security Council from reality, making it incapable of carrying out its key function – resolving conflicts and stopping wars,” his office quoted him as saying at the virtual BRICS summit.