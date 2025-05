TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * ESPLOSIONE: «CROLLA PARTE DI UN PALAZZO A SUD-OVEST DI MOSCA»

20.54 - domenica 4 maggio 2025

Un’esplosione seguita da un incendio si è verificata in un appartamento di un edificio residenziale nel sud-ovest di Mosca, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. L’esplosione ha causato un crollo parziale tra l’ottavo e il nono piano e due appartamenti sono attualmente in fiamme, hanno dichiarato i servizi di emergenza.

An explosion followed by a fire occurred in an apartment of a residential building in the southwest of Moscow, according to emergency services. The explosion caused a partial collapse between the 8th and 9th floors, and two apartments are currently on fire, the emergency services said.