12.10 - venerdì 9 maggio 2025

Durante il cessate il fuoco, le forze armate ucraine hanno tentato quattro volte di violare il confine di Stato con la Russia, nelle regioni di Kursk e Belgorod, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Il ministero ha inoltre segnalato 5.026 violazioni del regime di cessate il fuoco da parte dell’Ucraina dall’inizio della tregua.

The Ukrainian Armed Forces made four attempts to breach the state border of Russia in the Kursk and Belgorod regions during the ceasefire, the Russian Ministry of Defense reported.

The ministry also reported 5,026 violations of the ceasefire regime by Ukraine since the beginning of the truce.