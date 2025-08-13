TASS * MEAD TREADWELL: «VERTICE TRUMP-PUTIN, GLI ABITANTI DELL’ALASKA SPERANO IN “NUOVA ERA DI PACE”»

08.40 - mercoledì 13 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Gli abitanti dell’Alaska sperano che il prossimo incontro tra il presidente Donald Trump degli Stati Uniti e il presidente Vladimir Putin della Russia possa inaugurare “una nuova era di pace”, ha dichiarato a TASS Mead Treadwell, ex vicepresidente dell’Alaska.

“Se questo vertice potrà iniziare una nuova era di pace, sarà un sospiro di sollievo per il mondo e, forse, un rinnovo dell’impegno costruttivo tra i popoli dell’Artico”, ha affermato.

///

Alaskans hope that the upcoming meeting between President Donald Trump of the United States and President Vladimir Putin of Russia will begin “a new era of peace,” Mead Treadwell, former lieutenant governor of Alaska, told TASS.

“If this summit can begin a new era of peace, it will be a sigh of relief for the world and, perhaps, a renewal of constructive engagement among people of the Arctic,” he said.