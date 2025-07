TASS * «L’AZERBAIGIAN CONTINUA L’AIUTO UMANITARIO ALL’UCRAINA, SOSTEGNO ANCHE PER LA BONIFICA DELLE MINE»

19.19 - venerdì 11 luglio 2025

Baku continuerà a fornire aiuti umanitari all’Ucraina su base bilaterale, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri dell’Azerbaigian Yalchin Rafiyev durante una conferenza sul recupero dell’Ucraina a Roma. Il vice ministro degli Esteri ha sottolineato che l’Azerbaigian è stato uno dei primi paesi a inviare aiuti umanitari all’Ucraina, inclusi medicinali, cibo, attrezzature elettriche e altri rifornimenti. Baku ha fornito 42 milioni di dollari in aiuti umanitari e di recupero, ha affermato il Ministero degli Esteri dell’Azerbaigian. Rafiyev ha aggiunto che Baku sta anche assistendo l’Ucraina negli sforzi di bonifica dalle mine.

Baku will continue providing humanitarian aid to Ukraine on a bilateral basis, Azerbaijani Deputy Foreign Minister Yalchin Rafiyev said at a Ukraine recovery conference in Rome.

“The deputy foreign minister pointed out that Azerbaijan was one of the first countries to send humanitarian aid to Ukraine, including medicines, food, electric equipment and other supplies. Baku has provided $42 million in humanitarian aid and recovery aid,” Azerbaijan’s Foreign Ministry said.

Rafiyev added that Baku was also assisting Ukraine in mine clearance efforts.