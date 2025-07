TASS * «ISRAELE INTENSIFICA I BOMBARDAMENTI A GAZA, 53 MORTI E MOLTI FERITI IN UN SOLO GIORNO»

08.49 - giovedì 24 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Almeno 53 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite dopo i bombardamenti continui di Israele sulla Striscia di Gaza durante le ultime 24 ore, ha riferito l’agenzia di stampa WAFA.

Cinquantatré civili, tra cui bambini, sono stati uccisi a causa degli attacchi incessanti delle forze occupazionali israeliane e dei raid nella Striscia di Gaza mercoledì.

Cinque persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite dopo un attacco mirato di Israele contro una folla in attesa di camion con carichi umanitari nella città di Beit Lahia, nella parte nord della Striscia di Gaza.

Secondo il canale televisivo Al Jazeera, almeno dieci palestinesi sono morti per fame nell’enclave assediata nel corso della giornata.

///

At least 53 people died and many more were injured after Israel’s non-stop bombardments of the Gaza Strip during the past day, the WAFA news agency reported.

“Fifty-three civilians, including children, were killed as a result of non-stop attacks by the Israeli occupational forces and raids in the Gaza Strip on Wednesday,” it said, adding that five people died and many others were wounded after Israel’s targeted strike on a crowd waiting for trucks with humanitarian cargoes in the city of Beit Lahia in the northern Gaza Strip.

According to the Al Jazeera television channel, at least ten Palestinians died from hunger in the besieged enclave during the day.