TASS * «I BOMBARDIERI STRATEGICI RUSSI TU-95MS SORVOLANO LE ACQUE NEUTRALI DEL MARE DI BERING, IL VOLO DURA OLTRE 15 ORE» (VIDEO)

16.25 - mercoledì 23 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I bombardieri strategici portamissili Tupolev Tu-95MS hanno effettuato un volo programmato sulle acque neutrali del Mare di Bering, ha riferito il Ministero della Difesa della Russia.

Il volo è durato oltre 15 ore, ha dichiarato il ministero.

Video: Ministero della Difesa della Russia/TASS

Tupolev Tu-95MS strategic missile-carrying bombers performed a scheduled flight over neutral waters of the Bering Sea, Russia’s Defense Ministry reported.

The flight lasted over 15 hours, the ministry said.

Video: Russian Defense Ministry/TASS