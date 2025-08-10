TASS * «30 MILA EVACUATI SULL’ISOLA DI HONSHU, FORTI PIOGGE MINACCIANO FRANE E BLOCCANO I TRENI AD ALTA VELOCITÀ»

12.14 - domenica 10 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oltre 30.000 residenti della più grande isola giapponese di Honshu hanno ricevuto allerte di evacuazione a causa della minaccia di frane provocate da forti piogge, ha riportato il broadcaster televisivo giapponese NHK. Le autorità del paese hanno consigliato l’evacuazione principalmente ai residenti di piccoli insediamenti nelle aree montuose. Le forti piogge hanno anche interrotto il traffico dei treni ad alta velocità tra la città di Hiroshima sull’isola di Honshu e la città di Fukuoka sull’isola vicina di Kyushu.

///

Over 30,000 residents of the largest Japanese island of Honshu received evacuation alerts due to the threat of landslides that may be caused by heavy rainfalls, Japan’s TV broadcaster NHK reported. The country’s authorities recommended the evacuation mainly to residents of small settlements in mountainous areas. Heavy rains also halted high-speed train traffic between the city of Hiroshima on Honshu Island and the city of Fukuoka on the neighboring Island of Kyushu.