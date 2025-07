SEN. RENZI (TELEGRAM) * «LE INTERRUZIONI IN AULA PARLAMENTARE SONO METODO STUDIATO, SCONTRO SUL MINISTRO NORDIO E LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE GIUDIZIARIE» (VIDEO)

15.47 - martedì 22 luglio 2025

Ancora una volta la maggioranza interrompe il mio discorso in Aula. Sta diventando un vizio. Quando non sono d’accordo rumoreggiano, interrompono, per far perdere il filo del discorso e intimorire il parlamentare che passa. Non è un caso: è un metodo studiato.

Ho cercato di dire al Ministro Nordio che se vuole separare le carriere dei magistrati, potrebbe iniziare dal separare la sua carriera da quella della sua capo di gabinetto. Peccato non aver potuto finire in modo compiuto il ragionamento. Ma i prossimi mesi chiariranno molte delle cose che stavo dicendo. E che spero, prima o poi, di poter dire anche in Parlamento.

Qui il mio intervento in Aula, fatemi sapere cosa ne pensate

https://youtu.be/ffT5Bfb465k