REMIGRAZIONE E RICONQUISTA * RACCOLTA FIRME: «LA BATTAGLIA PROSEGUE, NEL FINE SETTIMANA PRESENTI SUL TERRITORIO CON GAZEBO E BANCHETTI (14-15/2)»

11.14 - giovedì 5 febbraio 2026

Remigrazione e Riconquista: al via la raccolta firme fisica in tutta Italia il 14 e 15 febbraio. Dopo lo straordinario successo della raccolta firme online, il Comitato Remigrazione e Riconquista annuncia l’avvio della raccolta firme fisica attraverso gazebo e banchetti su tutto il territorio nazionale nel fine settimana del 14 e 15 febbraio.

La proposta di legge di iniziativa popolare Remigrazione e Riconquista ha registrato un risultato senza precedenti: il quorum di 50.000 firme è stato raggiunto a poche ore dall’avvio della raccolta online e, nella giornata di oggi, le sottoscrizioni hanno più che raddoppiato il numero richiesto, superando quota 105.000 firme.

Un successo straordinario che testimonia un consenso ampio, trasversale e in continua crescita. Nonostante il raggiungimento del quorum necessario per la presentazione della proposta di legge in Parlamento, moltissimi cittadini hanno continuato a contattare il Comitato chiedendo dove poter firmare fisicamente, manifestando la volontà di partecipare attivamente e di sostenere pubblicamente l’iniziativa.

“La risposta che stiamo ricevendo dagli italiani va ben oltre il quorum formale richiesto dalla legge” dichiara Luca Marsella, Presidente del Comitato Remigrazione e Riconquista. “In poche ore abbiamo raggiunto l’obiettivo e oggi abbiamo superato le 105.000 firme. Questo significa che centinaia di migliaia di cittadini condividono questa proposta e chiedono che venga portata in Parlamento. È una volontà popolare che non può più essere ignorata.”

Nel fine settimana del 14 e 15 febbraio, con gazebo e banchetti in numerose città italiane, il Comitato Remigrazione e Riconquista sarà presente sul territorio per continuare una mobilitazione che ha già segnato un passaggio politico rilevante tra le iniziative di legge popolari.

La battaglia prosegue, con determinazione e alla luce del sole, insieme a tutti coloro che hanno scelto di non restare in silenzio.