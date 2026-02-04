Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

RAI RADIO1 – UN GIORNO DA PECORA * BONELLI: «VANNACCI? SARÀ MELONI A FARE ACCORDO CON LUI E SALVINI LO DOVRÀ SUBIRE»

15.32 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
////

BONELLI: VANNACCI? SARA’ MELONI A FARE ACCORDO CON LUI E SALVINI LO DOVRA’ SUBIRE.

“Penso che sarà Giorgia Meloni a fare l’intesa con Vannacci, visto che i numeri sono i numeri, e Salvini potrà solo subire questa scelta”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di Avs Angelo Bonelli, oggi ospite dei conduttori Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

 

