PROCURA REPUBBLICA – PRATO * LA DOGAIA: «TRAFFICO DI DROGA GESTITO DA UN 25ENNE, SEQUESTRATI 50 GRAMMI DI COCAINA E 300 GRAMMI DI HASHISH»

10.29 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

L’interesse pubblico alla divulgazione delle notizie

Si dirama il seguente comunicato atteso l’interesse pubblico sussistente sui fatti,

consistente nel far conoscere la situazione di illegalità endemica che continua a

caratterizzare la struttura carceraria La Dogaia di Prato e l’impegno degli inquirenti

e delle forze dell’ordine nel contrastarla, al fine di rassicurare la collettività e i

detenuti costretti a subire la violenza di altri ristretti e di consentire alle autorità

competenti di effettuare i necessari interventi, ove lo ritengano necessario.

Il flusso di droga e di telefoni strumentale alla gestione del traffico di

stupefacenti

La quarta sezione del Reparto di Media Sicurezza è divenuta la nuova centrale di

approvvigionamento e spaccio su larga scala di Cocaina e Hashish dell’istituto La

Dogaia e il leader, autentico punto di riferimento dell’attività delittuosa, è risultato

essere, alla stregua delle risultanze investigative, un detenuto nato a Roma

venticinque anni fa. Impegnato nel progetto di colmare, con la propria persona, il

vuoto creatosi a seguito dell’esecuzione delle perquisizioni e dei sequestri disposti

da quest’ufficio all’interno della struttura carceraria nei mesi scorsi, egli è risultato

organizzare il procacciamento dello stupefacente con l’utilizzo di microtelefono, che

consente l’accesso alla rete internet e l’uso di molteplici applicazioni quali

WhatsApp e Telegram, rivolgendosi a fornitori esterni che impiegano droni per

trasportare i quantitativi di droga, in grado di sorvolare il carcere e di portare in aree

accessibili ai detenuti (all’esterno o all’interno del carcere) le ordinazioni. È riuscito

a far entrare anche 40-50 grammi di Cocaina e 2-300 grammi di Hashish per volta,

secondo gli elementi allo stato emersi. Si avvale anche di altri canali di

procacciamento della droga come l’invio di pacchi destinati ad altri detenuti,

al cui interno vi sono pantaloni, nei quali viene nascosto lo stupefacente avvolto in carta

stagnola inserito nella cinta dei pantaloni, e del trasporto in seno al carcere da parte

dei soggetti con i quali effettua i colloqui. Si avvale di più galoppini: due napoletani,

rispettivamente, di quarant’anni e di trentacinque anni, e di due tunisini,

rispettivamente di ventitré anni e di trentaquattro anni.

Uno spettro consistente di consumatori e il notevole costo dello stupefacente

venduto nel circuito carcerario consente lauti guadagni. Costui risulterebbe curare i

pagamenti con strumenti elettronici. Nei confronti di coloro che non pagano il

prezzo, viene fatto ricorso alla violenza, quale strumento di riscossione coattiva. Le

aggressioni vengono commissionate dal leader punto di riferimento

dell’approvvigionamento e dello spaccio ad altri detenuti, che vengono anche

ricompensati con quantitativi di droga ceduti.

La nuova articolazione dell’attività delittuosa, che conserva natura pulviscolare, e la

diffusività della fiorente rete di spaccio – venutasi a creare a seguito dell’operazione

su larga scala compiuta nel giugno 2025 e nel novembre 2025, che ha arginato altre

centrali di smercio e approvvigionamento radicate in seno ad altre sezioni del

carcere (l’ottava e la sesta) – è stata ricostruita sulla base della costruttiva

collaborazione di due detenuti, che, sebbene destinatari di violenze e minacce, per

non aver adempiuto ai debiti contratti, imprigionati dalla paura di essere assassinati,

hanno trovato il coraggio di rivolgersi alla polizia penitenziaria e a quest’ufficio per

cercare di salvare la vita: uno di origini brasiliane di vent’anni e l’altro di

nazionalità marocchina di trentatré anni, destinatari di atti di violenza e di tentativi

di estorsione.

Nei confronti di entrambi si sono adottate le necessarie misure di protezione a

salvaguardia della loro incolumità, con richieste di trasferimento in altre strutture

penitenziarie al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al

Provveditorato per la Toscana e l’Umbria.

La collaborazione costituisce un elemento fondamentale per il contrasto all’agire

criminoso e i detenuti sono invitati a rivolgersi a quest’ufficio e alla polizia penitenziaria per denunciare le condotte delittuose che si verificano in seno all’istituto penitenziario.

Le investigazioni si sono nutrite del prezioso e qualificato apporto degli appartenenti

al Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria (NIR), che segue

dall’origine il consistente sforzo delle articolate indagini.

Dalla nottata sono incorso le attività di perquisizione, ispezione e sequestro in seno

alla citata quarta sezione e in alcune camere di sicurezza della quinta sezione, da

parte degli appartenenti al NIR, coadiuvati da esponenti della Polizia Penitenziaria

del carcere di Prato, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato e della

Squadra Mobile di Prato.

Le esigenze scaturite dalle attività investigative

Le investigazioni espletate rivelano plurime necessità – peraltro, già rappresentate al

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – per neutralizzare o, comunque,

contenere il diffondersi dell’illegalità in seno alla struttura carceraria.

Innanzitutto, munire la struttura carceraria pratese di telecamere e di reti anti lancio

che coprano l’intero perimetro della casa circondariale e tutte le finestre delle

camere di detenzione occupate dai detenuti per neutralizzare l’impiego di droni e

ostacolare l’apprensione dall’interno del carcere, dall’area del passeggio e dalle

camere di pernottamento portati dai droni. La Cocaina, l’Hashish, i telefoni cellulari

e le armi, infatti, vengono trasportate dai droni normalmente all’interno di plichi

abbandonati a ridosso della struttura carceraria o nell’area del passeggio.

Inoltre, si rende necessario munire l’istituto di sistemi antidrone e di personale in

quantità adeguata a garantire un compiuto servizio di vigilanza armata per prevenire

il sorvolo degli stessi.

E importante l’impiego di riprese continuative con collocazione di telecamere,

l’intensificazione dei controlli sui comportamenti dei detenuti all’interno della

struttura e nei loro movimenti.

Emerge, poi, l’esigenza di schermare la struttura in modo da impedire l’utilizzo

della rete internet e di quella telefonica dall’interno della struttura carceraria

per impedire l’impiego delle utenze cellulari, che continuano a essere impiegate

illegalmente da più detenuti.

Inoltre, è emersa l’esigenza di sottoporre a controlli sanitari, con esami radiologici

(lastre), i detenuti permessanti e chi si reca al lavoro esterno al rientro in carcere,

nonché di controllare, con la strumentazione tecnica appropriata e il continuativo

impiego di cani antidroga, i plichi in arrivo e i soggetti che si recano ai colloqui per

neutralizzare l’impiego di detti canali per introdurre lo stupefacente, che viene

anche ingerito in ovuli, e gli apparecchi telefonici.

Presunzione di non colpevolezza

La responsabilità penale degli indagati destinatari dei provvedimenti emessi da

quest’ufficio dovrà essere rigorosamente vagliata nelle successive fasi del

procedimento. In virtù della presunzione di non colpevolezza, il medesimo potrà

considerarsi colpevole solo sulla base di una sentenza passata in giudicato.

Manda alla segreteria per la trasmissione del presente comunicato al Signor

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze.

Il Procuratore della Repubblica

Luca Tescaroli