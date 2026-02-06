PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – PALAZZO CHIGI * «LA PREMIER MELONI INCONTRA IL PRESIDENTE POLACCO NAWROCKI, RAFFORZATE LE COLLABORAZIONI SU DIFESA E UCRAINA»

18.00 - venerdì 6 febbraio 2026

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Milano il Presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki.

Il colloquio ha confermato l’eccellente stato delle relazioni bilaterali e la solidità del partenariato tra Roma e Varsavia. Nel corso del confronto, è stata approfondita la cooperazione in ambito economico-commerciale e sono state esplorate le prospettive di un ulteriore rafforzamento della collaborazione nel settore dell’industria della difesa.

Ampio spazio è stato dedicato ai principali dossier internazionali, con particolare riguardo al comune impegno a sostegno del percorso per una pace giusta e duratura per l’Ucraina. È stata inoltre ribadita l’importanza strategica del consolidamento del legame transatlantico, quale pilastro fondamentale per la stabilità e sicurezza nel contesto delle attuali sfide globali.