PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – PALAZZO CHIGI * «LA MELONI TELEFONA AL PRESIDENTE ALGERINO TEBBOUNE, SI RAFFORZA LA COOPERAZIONE BILATERALE»

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune.

Richiamando i risultati del Quinto Vertice Italia-Algeria del luglio scorso, i due leader hanno fatto il punto sulle relazioni bilaterali, confermando l’impegno comune per rafforzare la cooperazione economica tra le due Nazioni. In particolare, il colloquio ha permesso di esaminare l’avanzamento delle iniziative comuni nel quadro del Piano Mattei, tra cui l’avvio dei lavori del Centro d’eccellenza italo algerino per la formazione, la ricerca e l’innovazione in campo agricolo Enrico Mattei a Sidi Bel Abbes e l’avanzamento del progetto di agricoltura desertica.

Durante la conversazione, i due leader si sono soffermati anche sulla cooperazione in ambito migratorio, confermando il comune impegno al contrasto del traffico degli esseri umani.

Nel corso della telefonata il Presidente algerino ha infine rivolto un invito a recarsi in Algeria accolto dal Presidente del Consiglio.