POLIZIA DI STATO * #ESSERCISEMPRE: «A SANREMO IL VILLAGGIO DEDICATO A SICUREZZA E LEGALITÀ» (VIDEO)

A Sanremo, in occasione della 75° edizione del Festival, la Polizia di Stato è presente alla manifestazione con un villaggio dedicato alla sicurezza. Le Specialità delle Polizia di Stato, Stradale, Ferroviaria e Postale sono presenti con iniziative che coinvolgono giovani e adulti per sensibilizzarli sui pericoli che si corrono sulla strada, nelle stazioni e a bordo dei treni e nel mondo virtuale.

In quest’avventura la Polizia di Stato è accompagnata da RAI Isoradio, il canale da sempre impegnato nella mission di infomobilità su tutto il territorio italiano, a bordo del truck, l’aula multimediale itinerante dedicata all’educazione della sicurezza in rete, accompagnerà i radioascoltatori con un palinsesto ricco di collegamenti quotidiani e ospiti che si alterneranno per lanciare messaggi all’insegna della legalità.

Rai Isoradio accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio radiofonico nel festival della canzone italiana, tutti i giorni tra le ore 10 e le 18, con collegamenti insieme ai protagonisti del Festival e la Polizia di Stato . Gli operatori della Polizia Stradale intrattengono poi giovani ed adulti con filmati, tappeti interattivi ed attività dedicate a promuovere comportamenti corretti alla guida.

Presente anche la Polizia Ferroviaria con un proprio stand per illustrare il progetto di educazione alla legalità in ambito ferroviario e nelle stazioni “Train…to be cool”. Gli operatori, con l’ausilio di video, quiz e materiale multimediale coinvolgono i più giovani con consigli in “pillole” sulle condotte da evitare nelle stazioni e a bordo treno: semplici regole da rispettare per la propria e altrui sicurezza.

Per “viaggiare sicuri” anche online, gli operatori della Polizia Postale accolgono gli ospiti a bordo dell’iconico truck simbolo di “una Vita da Social” – la campagna educativa itinerante in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse” e con il sostegno di Google – per approfondire tutti gli aspetti della sicurezza online, promuovere un utilizzo consapevole e responsabile della rete e rispondere ad ogni curiosità sugli strumenti più attuali che la tecnologia mette a disposizione.

In Piazza Colombo è esposta la supercar Lamborghini Urus. della Polizia di Stato. Anche DonatoriNati è presente alla kermesse musicale a Sanremo con uno stand per fornire informazioni utili per donare il sangue . Musica,Volontariato &Solidarietà è il claim per ricordare a tutti che Chi Dona il sangue Dona la vita. Donare è un gesto semplice e mai scontato che può e deve accompagnare lo stile di vita delle future generazioni. In linea con l’ #essercisempre della Polizia di Stato vicina a tutti i cittadini.