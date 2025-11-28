PALAZZO CHIGI * PONTE SULLO STRETTO: «IL GOVERNO ANALIZZERÀ LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI»

19.35 - venerdì 28 novembre 2025

Le motivazioni della deliberazione della Corte dei conti sul Ponte sullo Stretto saranno oggetto di attento approfondimento da parte del Governo, in particolare delle amministrazioni coinvolte, che da subito sono state impegnate a verificare gli aspetti ancora dubbi. Il Governo è convinto che si tratti di profili con un ampio margine di chiarimento davanti alla stessa Corte, in un confronto che intende essere costruttivo e teso a garantire all’Italia un’infrastruttura strategica attesa da decenni.