ON. DE BERTOLDI (LEGA) * DAZI: «SCELTA GEOPOLITICA, MA SERVE IL SOSTEGNO PER L’AGRICOLTURA»

18.14 - lunedì 28 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dazi: de Bertoldi (Lega), scelta geopolitica, ma serve sostegno per agricoltura. “L’accordo europeo sui dazi, sicuramente gravoso per le nostre imprese, va letto principalmente in un’ottica geopolitica. L’Europa ha dovuto infatti confermare nelle determinazioni economiche, una scelta di campo nell’area occidentale, per garantirsi sul fronte orientale, e nel conflitto russo ucraino, il non disimpegno degli Stati Uniti.

Ritengo siano comunque delle imposizioni sostenibili e che almeno, non appena definite in tutti gli aspetti, garantiranno alle imprese un’ottica di stabilità e programmazione. Rivolgo però un appello al nostro commissario Fitto ed al ministro dell’agricoltura, affinché garantiscano un particolare supporto al settore agricolo ed agroalimentare, che oltre ai dazi dovrà scontare la prevista riduzione della PAC.

Quale liberale mi auguro infine, che questa deriva medioevale incentrata sui dazi per contrastare il libero mercato, possa al più presto terminare, ma soprattutto auspico un’Europa diversa, più unita sui grandi temi, con meno vincoli e burocrazia, per rispondere più efficacemente in ambito geopolitico ai confronti internazionali”.

Così il deputato della Lega e presidente di LCD, Andrea de Bertoldi.