MOVIMENTO INDIPENDENZA * PARTITO AFD: «SOLIDARIETÀ AD “ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND”, OGGETTO DI UN’INTOLLERABILE OFFENSIVA POLITICA E GIUDIZIARIA»

13.32 - sabato 3 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Solidarietà al partito AfD: l’Europa dei popoli non si piega Il Movimento Indipendenza annuncia l’invio di una lettera ufficiale di solidarietà al partito tedesco Alternative für Deutschland (AfD), oggetto di un’intollerabile offensiva politica e giudiziaria tesa a minarne la legittimità e il consenso democratico. In tutta Europa assistiamo a un copione che si ripete: chi si oppone alla narrazione globalista, chi difende la sovranità nazionale, viene criminalizzato, censurato e colpito con ogni mezzo. Quanto sta accadendo in Germania, come già successo in Romania e in Francia, rappresenta un attacco diretto al diritto dei popoli di scegliersi liberamente i propri rappresentanti.

Con questa lettera, Movimento Indipendenza ribadisce la propria vicinanza e il proprio sostegno ai patrioti tedeschi e a tutte le forze identitarie europee che si battono contro l’omologazione, l’immigrazione incontrollata, le folli politiche green, e l’ideologia imposta dall’Unione Europea. I popoli europei non si piegheranno. La battaglia per l’indipendenza e la libertà è appena cominciata.

MOVIMENTO INDIPENDENZA