MIT * SABOTAGGI TRENI: «CHIEDEREMO I DANNI AI RESPONSABILI, APERTA UN’INCHIESTA PER TERRORISMO»

11.25 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sabotaggi treni, il MIT: chiederemo danni ai responsabili

In merito ai sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di passeggeri per i quali è stata aperta un’inchiesta per terrorismo, il MIT precisa che, una volta individuati i responsabili, il ministero presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati.

È pronta un’azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani.