MEDIASET – ITALIA 1 * “LE IENE” – STASERA 16/2: «INTERVISTA A CARLO CONTI, LA SUA PROMESSA ED IL “CONTRATTO”, FIRMATO NELL’APRILE 2024 DAL CONDUTTORE DEL FESTIVAL»

18.30 - domenica 16 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nell’aprile 2024, Stefano Corti era riuscito a strappare una promessa a Carlo Conti: rilasciare un’intervista post-Festival a Le Iene, qualora avesse condotto le prime serate dell’Ariston. A suggellare l’impegno, Conti aveva perfino firmato un ironico contratto. L’intervista al conduttore della kermesse appena terminata andrà in onda stasera, domenica 16 febbraio, in prima serata su Italia 1, nel nuovo appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Eccone un’anticipazione:

Stefano Corti: Da domani cosa farai?

Carlo Conti: Beh, le cose più importanti della vita. Quando sono a Firenze mi sveglio alle 7 e porto mio figlio a scuola. Poi vado anche a far la spesa al supermercato.

E, vista l’età, anche a vedere qualche cantiere!

E certamente! Con le braccia dietro la schiena!

Stefano Corti: Te l’aspettavi questo successo?

Carlo Conti: Sinceramente no ma non era questo il punto, ho cercato di fare il mio.

Stefano Corti: Però era una bella patata bollente!

Carlo Conti: Sì, ma se la fai vedendola come una competizione sbagli, se la vedi come una tappa della tua vita professionale la fai con un’altra serenità. Già avevo fatto le altre tre sereno, figurati questa.

Stefano Corti: Merito tuo, della storia di Sanremo o merito del governo della Meloni?

Carlo Conti: Ahahahah! Sicuramente della storia di Sanremo! E un pochino mio!

Stefano Corti: Ti ha telefonato qualcuno per farti i complimenti?

Carlo Conti: Tantissimi amici: Pieraccioni, Panariello…Pieraccioni ancora a cercare la crema solare ma non ha trovato quella di 40anni fa…una bellissima telefonata di Vincenzo Mollica in cui mi diceva cose belle.

Stefano Corti: Ti ha chiamato anche la Meloni?

Carlo Conti: No, non ha il mio numero!

Stefano Corti: E Gasparri? Che di solito chiama!

Carlo Conti: No, non ha il mio numero neanche lui!

Stefano Corti: Qual è stata la ragione di questo successo?

Carlo Conti: Se uno lo sapesse non farebbe mai flop! Ormai non è più che metti degli ingredienti positivi, shakeri e tac, ti viene il risultato buono. È un’alchimia strana. Ma principalmente credo per due elementi, uno che il Festival è in ottima salute, si dice che dal 2015 in poi è stata un’ascesa fantastica con i miei tre, con il lavoro fatto da Baglioni dopo, alla grande da Amadeus che ha fatto un’ottima evoluzione con anche il grande Fiorello…quindi, il Festival è in salute! E poi credo che negli anni abbia preso anche l’interesse delle generazioni più giovani, con anche la loro musica e con l’aiuto dei social. Perché fino a 20 anni fa il festival lo commentavi il giorno dopo, ora si fa in tempo reale e tutti guardano l’evento, come quando gioca la Nazionale.

Stefano Corti: Una critica che ti faresti?

Carlo Conti: Ero un po’ troppo scuro! Ma a Sanremo ci sono state delle giornate fantastiche e io 15-20 giorni prima stavo qui in albergo a prendere il sole e stavo benissimo.

Stefano Corti: Ti hanno dato del democristiano. Puoi rispondere ad almeno cinque domande scordandoti di esserlo?

Carlo Conti: Si, anche se non capisco il senso di quest’affermazione! Fammi le domande, va!

Stefano Corti: La tua canzone preferita di questo Festival?

Carlo Conti: Ce ne sono due. Una è quella di Lucio Corsi, e l’altra quella di Francesco Gabbani.

Stefano Corti: Il tuo cantante preferito?

Carlo Conti: Lucio Battisti e Vasco Rossi. E Lucio Dalla.

Stefano Corti: E di questo Festival?

Carlo Conti: Beh, tutti, compreso Emis Killa che si è ritirato.

Stefano Corti: Giorgia?

Carlo Conti: Fantastica. Ma non quella che pensi tu! La cantante!

Stefano Corti: Cosa le hai detto all’orecchio ieri?

Carlo Conti: Le ho detto: “Questa standing ovation, questo applauso, questo calore, valgono più di qualsiasi posizione in classifica.”.

Stefano Corti: La ragazza più bella che hai avuto sul palco dell’Ariston?

Carlo Conti: Non era sul palco ma in prima fila ed è mia moglie. Ti è piaciuta questa?

Stefano Corti: Va beh! La seconda?

Carlo Conti: Tutte, una più bella dell’altra. Devo dire che gli occhi di Clara sono notevoli. E non solo gli occhi.

Stefano Corti: L’anno prossimo lo rifarai?

Carlo Conti: È previsto di si, poi vediamo cosa decido di fare, se sarò in salute, se avrò delle idee soprattutto per quanto riguarda la conduzione perché la direzione artistica è la cosa più difficile che forse ho imparato a fare, la conduzione non lo so e devo capire con chi farla.

Stefano Corti: Hai sentito Amadeus?

Carlo Conti: Si, ci siamo messaggiati prima e durante.

Stefano Corti: Possiamo vedere l’ultimo messaggio che ti ha mandato, ce lo leggi?

Carlo Conti: Si, volentieri! Ha risposto a una cosa che ho detto in conferenza stampa. Questo è di giovedì: “Caro Carlo sta andando alla grandissima, ti faccio i miei complimenti per i tuoi ascolti. Questo Festival è un successo…mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano con i tuoi ascolti con i miei. Tra noi non c’è uno che vince e uno che perde ma ha vinto l’azienda Rai, ha vinto il Festival di Sanremo, abbiamo vinto entrambi. Io con i miei, tu con i tuoi…Goditi questo momento! Con stima e amicizia!”. Io gli ho risposto: “Grazie Ama, è esattamente quello che ho detto oggi in conferenza stampa.”.

Stefano Corti: Molto carino!

Carlo Conti: Certo, ma tra noi non c’è rivalità. Siamo partiti fine anni Settanta…abbiamo fatto una gavetta lunghissima, veniamo dalla stessa strada.

Stefano Corti: Quindi tutta questa pressione arrivava più da altri?

Carlo Conti: Io non l’ho sentita, per niente.

Stefano Corti: Noi si.

Carlo Conti: Beh, è normale, è il Festival di Sanremo; perciò, riusciamo a fare questi grandi numeri, tutti si interessano alla stessa cosa, come quando la Nazionale gioca ai Mondiali. Tutti la guardiamo, tutti vogliamo che vinca, è la stessa cosa.

Stefano Corti: Non è che ora ne fai altri cinque?

Carlo Conti: No, tranquillo. Non ce la faccio fisicamente. Ho una certa età.

Stefano Corti: Hai goduto come un riccio quando hai visto che i risultati avevano superato quelli dell’anno scorso?

Carlo Conti: No, non era una sfida né con me stesso né con altri Festival ma un percorso fatto per il gusto di farlo.

Stefano Corti: E quando Cristicchi si è lamentato di Amadeus che non gli aveva scelto la canzone?

Carlo Conti: Non so perché io non leggo niente in questo periodo. E comunque sai quanti ce l’avranno con me perché non ho scelto le loro canzoni?

Stefano Corti: Ce ne dici uno?

(Non risponde, ndr.)

Stefano Corti: Quest’anno compi 64 anni…hai fatto l’amore in questi giorni?

Carlo Conti: No!

Stefano Corti: Neanche a San Valentino?

Carlo Conti: No, perché i tempi erano proprio ristretti!

Stefano Corti: E quando hai sparato l’ultima cartuccia?

Carlo Conti: Non è che me lo segno sul calendario! Va bene che sono anziano e si fa raramente ma non così da segnare le date sul calendario!

Stefano Corti: Adesso vediamo chi hai fatto incazzare: hai tolto la collana a Tony Effe, lo rifaresti?

Carlo Conti: Non l’ho tolta io, sono delle regole…e io l’ho saputo il giorno dopo quando me l’hanno raccontato. Però ero pronto a cantare al posto suo! (Accenna una strofa della sua canzone, ndr.) …Bella, bellissima!

Stefano Corti: Anche Cristiano De André se l’è un po’ presa. Ti ricordi le parole che ti ha detto quando è uscito di scena?

Carlo Conti: Eh…c’è stato un problema tecnico quindi, giustamente, li abbiamo fatti ricantare.

Stefano Corti: Perché hai ignorato Lucio Corsi intervistando solo Topo Gigio dopo la loro cover?

Carlo Conti: Prima di tutto perché era previsto così, che io potevo scambiare, come ho fatto con tutti, con gli ospiti, perché erano ospiti, i cantanti in gara li avevo li tutti i giorni e soprattutto perché con Gigio c’è un legame fortissimo. Anzi, devi sapere, Lucio ha avuto l’idea e io li ho messi in contatto perché siamo molto legati perché viene spesso a Lo Zecchino D’Oro. Quindi ho giocato e scherzato con un mio amico.

Stefano Corti: Altri che hai fatto arrabbiare?

Carlo Conti: Spero nessuno.

Stefano Corti: Hai fatto arrabbiare anche il Papa, mi sa.

Carlo Conti: No, assolutamente. Ma, secondo voi, era normale che io faccia fare il video per Tale e Quale? Siamo oltre la fantascienza. E sul Papa non si scherza.

Stefano Corti: Dicci il peccato ma non il peccatore. Un aneddoto che nessuno sa di questo Festival.

Carlo Conti: Ti dico anche chi. Mi hanno chiesto, visto che nella prima serata era stata un po’ in coda, se Chiara poteva avere il numero 8, l’infinito. Con quegli occhioni non ho saputo resistere e nel fare la scaletta l’ho accontentata.

Stefano Corti: Ospiti tutti promossi!

Carlo Conti: Si, si! T’immagini cosa vuole dire per me, da fiorentino, aver fatto la spalla a Roberto Benigni?

Stefano Corti: Qual è stato il tuo momento di show preferito?

Carlo Conti: Con Antonella e Gerry quando abbiamo ricordato Fabrizio Frizzi, il messaggio di Papa Francesco e il momento di Benigni.

Stefano Corti: Paolo Kessisoglu con la figlia sul palco non faceva un po’ nepotismo?

Carlo Conti: No, ha parlato di un tema importante. Il problema dell’adolescenza è un problema grossissimo che voi spesso trattate con grande attenzione grande intelligenza e quello era un modo per accendere una lampadina e far capire come capirlo.

Stefano Corti: Hai avuto paura che Jovanotti ti rubasse un po’ la scena?

Carlo Conti: Noooo, Jova è oro!

Stefano Corti: Bianca Balti?

Carlo Conti: Bellissima, straordinaria!

Stefano Corti: Se non fosse stata malata l’avresti invitata comunque?

Carlo Conti: Si, la trovo una donna solare e una delle più grandi top model che tutto il mondo ci invidia. Lì c’è stata un po’ di rivalità con Malgioglio ma ha vinto Bianca!

Stefano Corti: Ecco, nella serata di Malgioglio hai chiesto alla co-conduttrice chi fosse l’uomo ideale. Poi ti sei rivolto a lui e hai chiesto la stessa cosa, quale fosse la sua donna ideale…

Carlo Conti: …Abbiamo giocato un po’ per arrivare a dire che l’uomo ideale non è violento.

Stefano Corti: È vero che avresti voluto Sfera Ebbasta ma che lui non sia voluto venire?

Carlo Conti: No, non è vero assolutamente. L’ha detto anche lui quando è uscito l’elenco e abbiamo fatto una battuta! Lui, ahimè, non ha presentato, purtroppo, nessun brano.

Corti gli fa vedere un video diventato virale sui social dove si sente provenire un rumore che sembra un suo peto.

Carlo Conti: Nooo, è il microfono! Non ho scorreggiato!

Stefano Corti: Sul web ci sono stati un sacco di meme che dicono che nelle serate andavi a cento all’ora.

Carlo Conti: Tutti bellissimi! Tipo quello di quelli che portano il Santo in processione! Ma è il mio ritmo, vengo dalla radio. Non mi piacciono i fronzoli, le cose superflue.

Stefano Corti: Come va con la prostata?

Carlo Conti: Benissimo!

Stefano Corti: Tua moglie è contenta della tua velocità?

Carlo Conti: Insomma!

Stefano Corti: Quante volte sei andato in bagno ieri durante la finale?

Carlo Conti: Mai!

Stefano Corti: Ma davvero hai chiuso i commenti sui tuoi profili social?

Carlo Conti: Non so cosa sia chiudere i commenti. Me l’ha detto il mio figliolo che undici anni che su Ig si possono mandare i messaggi tramite l’aeroplanino. Come si fa non lo so! Stai parlando di algebra con me!

Stefano Corti: È vero che Panariello ha fatto da baby-sitter a tuo figlio?

Carlo Conti: Si, hai visto? Mi ha mandato un video di loro in albergo che pare stian bevendo la grappa!

Stefano Corti: Costa tanto come baby-sitter?

Carlo Conti: No, il giusto, è molto equo!

Stefano Corti: Quanto hai guadagnato al Festival?

Carlo Conti: Le cifre che tirano fuori sono sempre sballate, rientrano nel mio contratto Rai e, soprattutto, sono lorde.

Stefano Corti: Sei antifascista?

Carlo Conti: Certo.

Stefano Corti: E sei anche un bad boy?

Carlo Conti: Cattivo no, io sono un buono!

Stefano Corti: Ci canti un pezzettino di “Bella Stronza”?

Carlo Conti: Occhio che c’è un altro successo di Masini che potrei cantare a te! E non è “T’innamorerai”.

Stefano Corti: Come l’hai visto Fedez?

Carlo Conti: Bene, devo dire che l’ho visto tranquillo, ha presentato una canzone dove si metteva a nudo, dove presentava il suo stato d’animo, la sua depressione, i suoi problemi di salute tranquillamente e credo che certe volte anche aprirsi per un artista sia importante.

Stefano Corti: E Tony Effe?

Carlo Conti: Anche lui, nonostante fosse travolto da mille polemiche, ha fatto un bel percorso durante il Festival.

Stefano Corti: E Achille Lauro?

Carlo Conti: Beh, grandioso. Un grande artista, una persona educatissima, saluta tutti con grande attenzione.

Stefano Corti: Dietro le quinte è successo qualcosa?

Carlo Conti: Che io sappia no, poi io stavo davanti!

Stefano Corti: Di questo cast chi butteresti dalla torre e chi invece porteresti in vacanza. Tra Marcella Bella e Massimo Ranieri?

Carlo Conti: Nessuno dei due! Nessuno, sono tutti amici e fantastici protagonisti e in vacanza porterei tutti, a spese loro.

Stefano Corti: Andrai in vacanza?

Carlo Conti: Non adesso, ma si.

Stefano Corti: Per finire cantaci il ritornello della canzone che ti è rimasta in presso.

Carlo Conti canta quella di Lucio Corsi.

