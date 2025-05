MEDIASET – ITALIA 1 * “LE IENE” – 11/05: «L’ARTE DELLA TRUFFA, STORIE DI FURBI E FURBETTI»

11.35 - sabato 10 maggio 2025

Domani, domenica 11 maggio, in prima serata su Italia 1, andrà in onda un nuovo appuntamento de “Le Iene presentano: Inside”. La puntata, di Luigi Pelazza e Riccardo Festinese, si intitola “L’arte della truffa: storie di furbi e furbetti” e sarà interamente dedicata al mondo dell’inganno. Truffe grandi e piccole, sofisticate o grossolane, ma sempre capaci di lasciarci con il conto in rosso e quella fastidiosa sensazione di esserci cascati.

Un viaggio tra raggiri sorprendenti, storie al limite dell’incredibile che, dietro la maschera della furbizia, nascondono spesso disperazione, ingegno criminale o semplicemente troppa fiducia riposta nelle persone sbagliate.

Nella puntata si affrontano temi che spaziano dalla falsificazione di documenti per il riconoscimento della paternità dei neonati ai sedicenti guaritori. Tra questi, le vicende della “maga Clara”, presunta esorcista condannata nel 2014 dal tribunale di Macerata per truffa, che sosteneva di poter liberare le persone dal demonio e guarire ogni malattia, e quelle di Roberto Amatulli, ex parrucchiere di Bari autoproclamatosi pastore evangelico. Non mancheranno le truffe messe in atto da chi finge competenze mediche inesistenti, ai raggiri ai danni di enti e associazioni, alle frodi che sfruttano le falle del sistema statale, fino ai manipolatori e ai professionisti dell’inganno.

