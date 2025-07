LEGA * MANIFESTI SICUREZZA: * “IL COMUNE DI ROMA CI CENSURA, ‘BAVAGLIO COMUNISTA’ MA REAGIREMO IN TUTTE LE SEDI”

13.26 - sabato 26 luglio 2025

“Il Comune di Roma, che nel marzo scorso aveva sostenuto politicamente e finanziariamente la manifestazione di sinistra convocata da Michele Serra a favore dell’Europa, censura i manifesti della Lega sul Decreto sicurezza e che, tra le altre cose, evidenziano le novità su sgomberi e scippi in metro.

Il Campidoglio ha scritto una lettera per imporre “l’immediata rimozione/copertura dei suddetti manifesti”.

Si tratta di un evidente caso di bavaglio comunista, un attentato alla democrazia, un atto di arroganza, uno sfregio alla libertà di opinione, un attacco a chi lavora e ha pagato le affissioni.

Per tutti questi motivi, la Lega reagirà duramente in tutte le sedi, comprese quelle istituzionali.

Faremo di tutto per non farci imbavagliare: il Campidoglio, anziché preoccuparsi dei manifesti della Lega, dovrebbe dirottare le energie per risolvere i problemi delle periferie o bloccare i malviventi che scippano nelle metro. Oppure il Comune di Roma pensa davvero sia urgente sguinzagliare la Polizia Locale per dare la caccia ai manifesti della Lega?”.

Così una nota del partito di Matteo Salvini.

A seguire, i manifesti diffusi a Roma che sono già stati oggetto di una violenta campagna di danneggiamento. La Lega ha presentato denuncia.

Ma per il Campidoglio vanno censurati.