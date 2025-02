GDF – GUARDIA DI FINANZA / ALESSANDRIA * “TRUFFA DELL’ASFALTO“: «DENUNCIATE OTTO PERSONE DI NAZIONALITÀ POLACCA, IRLANDESE ED ITALIANA»

09.01 - mercoledì 12 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I finanzieri della Compagnia di Tortona hanno denunciato otto persone, di nazionalità polacca, irlandese ed italiana, specializzate nella “truffa dell’asfalto” a danno di cittadini ed imprenditori della provincia di Alessandria.

Le indagini hanno permesso di scoprire che la banda di truffatori si presentava porta a porta in abitazioni o aziende per offrire, a bassissimo costo, lavori di asfaltatura di piazzali, strade private e aree parcheggio. Per giustificare il prezzo stracciato, gli indagati sostenevano di aver appena ultimato lavori di posa di asfalto in cantieri nelle vicinanze, millantando anche incarichi da parte di Enti pubblici, e di avere quindi l’immediata disponibilità di operai e di materiale da smaltire perché in eccedenza.

Una volta convinta la vittima, i lavori venivano eseguiti in tutta fretta e, in alcuni casi, venivano eseguiti interventi ulteriori rispetto a quelli concordati, applicando un sovrapprezzo e pretendendone il pagamento dietro la minaccia di azioni legali. Tuttavia, l’asfalto utilizzato era di infima qualità e si sgretolava nel giro di pochi giorni, un tempo comunque sufficiente alla banda per far perdere le proprie tracce. Le truffe commesse nell’alessandrino sarebbero molteplici ed hanno danneggiato privati e piccoli imprenditori impossibilitati ad ottenere dai truffatori la restituzione dei soldi, perché nel frattempo si erano trasferiti in altre in zone, alla ricerca di nuove prede.

Le indagini eseguite dai finanzieri hanno appurato che le ditte coinvolte non avevano sedi, uffici e una reale operatività, gli operai erano impiegati totalmente “in nero” e delle somme fatturate e incassate nulla veniva dichiarato e versato al Fisco, originando così una consistente evasione fiscale.

Si evidenzia che il procedimento penale instaurato verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione effettuata dalla Guardia di Finanza di Tortona, conferma il costante impegno delle Fiamme Gialle nelle attività di prevenzione e contrasto delle attività truffaldine a tutela dei cittadini e imprenditori.