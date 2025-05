EUROSTAT * TASSO DISOCCUPAZIONE DESTAGIONALIZZATO: «AREA EURO AL 6,2%, UE 5,8%»

11.12 - venerdì 2 maggio 2025

Disoccupazione nell’area dell’euro al 6,2%. Nell’UE al 5,8%. A marzo 2025, il tasso di disoccupazione destagionalizzato nell’area dell’euro era del 6,2%, stabile rispetto a febbraio 2025 e in calo rispetto al 6,5% di marzo 2024. Il tasso di disoccupazione nell’UE era del 5,8% a marzo 2025, anch’esso stabile rispetto a febbraio 2025 e in calo rispetto al 6,0% di marzo 2024. Questi dati sono pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea.

Eurostat stima che 12,904 milioni di persone nell’UE, di cui 10,818 milioni nell’area dell’euro, fossero disoccupate a marzo 2025.

Rispetto a febbraio 2025, la disoccupazione è aumentata di 74.000 unità nell’UE e di 83.000 unità nell’area dell’euro.

Rispetto a marzo 2024, la disoccupazione è diminuita di 340.000 unità nell’UE e di 288.000 nell’area dell’euro.

Disoccupazione per genere

A marzo 2025, il tasso di disoccupazione femminile nell’UE era del 6,0%, stabile rispetto al mese precedente, mentre quello maschile era del 5,7%, in aumento rispetto al 5,6% di febbraio 2025. Nell’area dell’euro, il tasso di disoccupazione femminile era del 6,4%, stabile rispetto al mese precedente, mentre quello maschile era del 6,1%, in aumento rispetto al 6,0% di febbraio 2025.

Ulteriori indicatori del mercato del lavoro

Le stime contenute in questo comunicato stampa si basano sulla definizione standard di disoccupazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), utilizzata a livello globale, che considera i disoccupati senza lavoro che hanno cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane e sono disponibili a iniziare a lavorare entro le due settimane successive.

Per cogliere appieno la situazione del mercato del lavoro, i dati sulla disoccupazione sono stati integrati da indicatori aggiuntivi, ad esempio lavoratori part-time sottoccupati, persone in cerca di lavoro ma non immediatamente disponibili e persone disponibili a lavorare ma non in cerca, pubblicati insieme ai dati LFS per il quarto trimestre del 2024.

