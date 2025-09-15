EUROSTAT * MERCI: «LUGLIO 2025, AVANZO COMMERCIALE INTERNAZIONALE AREA EURO A 12,4 MILIARDI»

11.44 - lunedì 15 settembre 2025

Avanzo commerciale internazionale di merci dell’area dell’euro di 12,4 miliardi di euro.

Area dell’euro

Le prime stime del saldo dell’area dell’euro hanno mostrato un avanzo di 12,4 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a luglio 2025, rispetto ai +18,5 miliardi di euro di luglio 2024.

Le esportazioni di merci dell’area dell’euro verso il resto del mondo a luglio 2025 sono state di 251,5 miliardi di euro, con un aumento dello 0,4% rispetto a luglio 2024 (250,4 miliardi di euro).

Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 239,1 miliardi di euro, con un aumento del 3,1% rispetto a luglio 2024 (231,9 miliardi di euro).

A luglio 2025, il saldo dell’area dell’euro è aumentato rispetto a giugno 2025, con un avanzo che è passato da 8,0 miliardi di euro a 12,4 miliardi di euro. Questo miglioramento è dovuto principalmente all’aumento delle eccedenze nei settori chimico e dei prodotti correlati, passate da 15,4 miliardi di euro a 17,4 miliardi di euro, e in macchinari e veicoli, passate da 13,7 miliardi di euro a 18,5 miliardi di euro.

Rispetto a luglio 2024, il saldo dell’area dell’euro è diminuito di 6,1 miliardi di euro, principalmente a causa del calo delle eccedenze nei settori chimico e dei prodotti correlati, passate da 23,8 miliardi di euro a 17,4 miliardi di euro.

Nel periodo gennaio-luglio 2025, l’area dell’euro ha registrato un surplus di 106,9 miliardi di euro, rispetto ai 120,4 miliardi di euro del periodo gennaio-luglio 2024.

Le esportazioni di beni dell’area dell’euro verso il resto del mondo sono salite a 1.739,3 miliardi di euro (con un aumento del 3,5% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024), mentre le importazioni sono salite a 1.632,4 miliardi di euro (con un aumento del 4,7% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024).

Il commercio intra-area dell’euro è salito a 1.549,8 miliardi di euro nel periodo gennaio-luglio 2025, in aumento dell’1,6% rispetto a gennaio-luglio 2024.

Unione Europea

Il saldo dell’UE ha registrato un surplus di 12,1 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a luglio 2025, rispetto ai +15,9 miliardi di euro di luglio 2024.

Le esportazioni extra-UE di merci a luglio 2025 sono state pari a 227,7 miliardi di euro, in calo dello 0,5% rispetto a luglio 2024 (228,8 miliardi di euro).

Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 215,6 miliardi di euro, in aumento dell’1,2% rispetto a luglio 2024 (213,0 miliardi di euro).

A luglio 2025, il saldo dell’UE è aumentato rispetto a giugno 2025, con un surplus che è passato da 7,9 miliardi di euro a 12,1 miliardi di euro. Questo miglioramento è stato trainato principalmente dall’aumento delle eccedenze di prodotti chimici e prodotti correlati, passate da 14,5 miliardi di euro a 16,6 miliardi di euro, e di macchinari e veicoli, passate da 16,5 miliardi di euro a 21,4 miliardi di euro.

Rispetto a luglio 2024, il saldo dell’UE è diminuito di 3,8 miliardi di euro, in gran parte a causa di una riduzione delle eccedenze di prodotti chimici da 22,2 miliardi di euro a 16,6 miliardi di euro, e di altri prodotti manifatturieri, con un deficit in aumento da -1,9 miliardi di euro a -3,1 miliardi di euro.

Nel periodo gennaio-luglio 2025, l’UE ha registrato un surplus di 91,8 miliardi di euro, rispetto ai 108,9 miliardi di euro del periodo gennaio-luglio 2024.

Le esportazioni extra-UE di beni sono salite a 1.570,4 miliardi di euro (con un aumento del 3,8% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024), mentre le importazioni sono salite a 1.478,6 miliardi di euro (con un aumento del 5,3% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024).

Gli scambi intra-UE sono saliti a 2.426,3 miliardi di euro nel periodo gennaio-luglio 2025, con un incremento dell’1,9% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024.

Dati destagionalizzati

Nel mese di luglio 2025, rispetto a giugno 2025, le esportazioni destagionalizzate dell’area dell’euro sono diminuite dello 0,1%, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,8%. Il saldo destagionalizzato è stato di 5,3 miliardi di euro, in aumento rispetto a giugno (3,7 miliardi di euro).

A luglio 2025, rispetto a giugno 2025, le esportazioni dell’UE destagionalizzate sono diminuite dello 0,4%, mentre le importazioni sono diminuite del 2,0%. Il saldo destagionalizzato è stato di 5,0 miliardi di euro, in aumento rispetto a giugno (1,8 miliardi di euro).

Nel periodo maggio-luglio 2025, le esportazioni dell’area dell’euro verso i paesi extra-UE sono diminuite del 6,5%, mentre le importazioni sono diminuite dell’1,6%. Il commercio intra-UE è aumentato dello 0,5%. Nello stesso periodo, le esportazioni dell’UE verso i paesi extra-UE sono diminuite del 7,4%, mentre le importazioni sono diminuite del 2,6%. Il commercio intra-UE è aumentato dello 0,3%.

Euro area international trade in goods surplus €12.4 bn. The first estimates of euro area balance showed a €12.4 bn surplus in trade in goods with the rest of the world in July 2025, compared with + €18.5 bn in July 2024.

The euro area exports of goods to the rest of the world in July 2025 were €251.5 bn, an increase of 0.4% compared with July 2024 (€250.4 bn).

Imports from the rest of the world stood at €239.1 bn, a rise of 3.1% compared with July 2024 (€231.9 bn).

In July 2025, the euro area balance increased compared to June 2025, with the surplus rising from €8.0 billion to €12.4 bn. This improvement was predominantly due to rising surpluses in chemicals and related products, which increased from €15.4 bn to €17.4 bn. and machinery & vehicles, which rose from €13.7 bn to €18.5 bn.

Compared to July 2024, the euro area balance decreased by €6.1 bn, mainly attributed to chemicals and related products, which experienced a decline in surplus from €23.8 bn to €17.4 bn.

In January to July 2025, the euro area recorded a surplus of €106.9 bn, compared with €120.4 bn in January-July 2024.

The euro area exports of goods to the rest of the world rose to €1 739.3 bn (an increase of 3.5% compared with January-July 2024), and imports rose to €1 632.4 bn (an increase of 4.7% compared with January-July 2024).

Intra-euro area trade rose to €1 549.8 bn in January-July 2025, up by 1.6% compared with January-July 2024.

European Union

The EU balance showed a €12.1 bn surplus in trade in goods with the rest of the world in July 2025, compared with +€15.9 bn in July 2024.

The extra-EU exports of goods in July 2025 were €227.7 bn, down by 0.5% compared with July 2024 (€228.8 bn).

Imports from the rest of the world stood at €215.6 bn, up by 1.2% compared with July 2024 (€213.0 bn).

In July 2025, the EU balance increased compared to June 2025, with the surplus rising from €7.9 bn to €12.1 bn. This improvement was primarily driven by increases in the surpluses of chemicals and related products, which rose from €14.5 bn to €16.6 bn, and machinery & vehicles, which rose from €16.5 bn to €21.4 bn.

Compared to July 2024, the EU balance decreased by €3.8 bn, largely due to a reduction in the surplus of chemicals from €22.2 bn to €16.6 bn, and other manufactured goods, with a deficit widening from -€1.9 bn to -€3.1 bn.

In January to July 2025, the EU recorded a surplus of €91.8 bn, compared with €108.9 bn in January-July 2024.

The extra-EU exports of goods rose to €1 570.4 bn (an increase of 3.8% compared with January-July 2024), and imports rose to €1 478.6 bn (an increase of 5.3% compared with January-July 2024).

Intra-EU trade rose to €2 426.3 bn in January-July 2025, +1.9% compared with January-July 2024.

Annex – Seasonally adjusted data

In July 2025 compared with June 2025, euro area seasonally adjusted exports decreased by 0.1%, while imports decreased by 0.8%. The seasonally adjusted balance was €5.3 bn, an increase compared with June (€3.7 bn).

In July 2025 compared with June 2025, EU seasonally adjusted exports decreased by 0.4%, while imports decreased by 2.0%. The seasonally adjusted balance was €5.0 bn, an increase compared with June (€1.8 bn).

In May-July 2025, euro area exports to non-EA countries fell by 6.5%, while imports fell by 1.6%. Intra-EA trade rose by 0.5%.During the same period, EU exports to non-EU countries decreased by 7.4%, while imports fell by 2.6%. Intra-EU trade increased by 0.3%.