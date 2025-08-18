EUROSTAT * MERCI: «GIUGNO 2025, AVANZO COMMERCIALE DI 7 MILIARDI PER L’AREA EURO E 8 MLD PER L’UE»

11.29 - lunedì 18 agosto 2025

Avanzo degli scambi internazionali di merci dell’area dell’euro di 7,0 miliardi di euro. Avanzo di 8,0 miliardi di euro per l’UE

Le prime stime del saldo dell’area dell’euro hanno mostrato un avanzo di 7,0 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a giugno 2025, rispetto ai +20,7 miliardi di euro di giugno 2024.

Le esportazioni di merci dell’area dell’euro verso il resto del mondo a giugno 2025 sono state pari a 237,2 miliardi di euro, con un aumento dello 0,4% rispetto a giugno 2024 (236,3 miliardi di euro).

Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 230,2 miliardi di euro, con un aumento del 6,8% rispetto a giugno 2024 (215,6 miliardi di euro).

A giugno 2025, il saldo dell’area dell’euro è diminuito rispetto a maggio 2025, con un avanzo che è sceso da 16,5 miliardi di euro a 7,0 miliardi di euro. Questo calo è stato determinato principalmente da una diminuzione del surplus di prodotti chimici e correlati, sceso da 24,4 miliardi di euro a 15,1 miliardi di euro.

Rispetto a giugno 2024, il saldo dell’area dell’euro si è contratto di 13,7 miliardi di euro, principalmente a causa di una riduzione del surplus nei settori dei prodotti chimici e correlati (da 20,6 miliardi di euro a 15,1 miliardi di euro), macchinari e veicoli (da 17,4 miliardi di euro a 13,6 miliardi di euro) e altri prodotti manifatturieri (passati da un surplus di 2,4 miliardi di euro a un deficit di 0,4 miliardi di euro).

Nel periodo gennaio-giugno 2025, l’area dell’euro ha registrato un surplus di 93,3 miliardi di euro, rispetto ai 102,0 miliardi di euro del periodo gennaio-giugno 2024.

Le esportazioni di beni dell’area dell’euro verso il resto del mondo sono salite a 1.485,8 miliardi di euro (con un aumento del 3,9% rispetto al periodo gennaio-giugno 2024), mentre le importazioni sono salite a 1.392,5 miliardi di euro (con un aumento del 4,9% rispetto al periodo gennaio-giugno 2024).

Il commercio intra-euro è salito a 1.319,5 miliardi di euro nel periodo gennaio-giugno 2025, con un aumento dell’1,3% rispetto al periodo gennaio-giugno 2024.

Il saldo dell’UE ha registrato un surplus di 8,0 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a giugno 2025, rispetto ai +20,3 miliardi di euro di giugno 2024.

Le esportazioni extra-UE di merci a giugno 2025 sono state pari a 213,7 miliardi di euro, stabili rispetto a giugno 2024 (213,7 miliardi di euro).

Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 205,7 miliardi di euro, in aumento del 6,4% rispetto a giugno 2024 (193,4 miliardi di euro).

A giugno 2025, il surplus dell’UE è diminuito rispetto a maggio 2025, passando da 13,0 miliardi di euro a 8,0 miliardi di euro. Questo calo è stato in gran parte determinato da un netto calo del surplus chimico, sceso da 23,2 miliardi di euro a 14,3 miliardi di euro, parzialmente compensato da un deficit energetico inferiore (da -25,2 miliardi di euro a -23,4 miliardi di euro) e da un modesto aumento del surplus di macchinari e veicoli (da 15,0 miliardi di euro a 16,4 miliardi di euro).

Rispetto a giugno 2024, il surplus dell’UE si è contratto di 12,3 miliardi di euro, principalmente a causa di un minore surplus di macchinari e veicoli (da 21,3 miliardi di euro a 16,4 miliardi di euro), prodotti chimici e prodotti correlati (da 19,1 miliardi di euro a 14,3 miliardi di euro) e altri prodotti manifatturieri (da un surplus di 1,9 miliardi di euro a un deficit di 1,4 miliardi di euro). Questi cali hanno compensato l’impatto positivo di un deficit energetico ridotto (da -26,5 miliardi di euro a -23,4 miliardi di euro).

Nel periodo gennaio-giugno 2025, l’UE ha registrato un avanzo di 80,1 miliardi di euro, rispetto ai 92,9 miliardi di euro del periodo gennaio-giugno 2024.

Le esportazioni extra-UE di beni sono salite a 1.341,1 miliardi di euro (con un aumento del 4,4% rispetto al periodo gennaio-giugno 2024), mentre le importazioni sono salite a 1.261,0 miliardi di euro (con un aumento del 5,8% rispetto al periodo gennaio-giugno 2024).

Gli scambi commerciali intra-UE sono saliti a 2.071,0 miliardi di euro nel periodo gennaio-giugno 2025, con un incremento dell’1,4% rispetto al periodo gennaio-giugno 2024.

A giugno 2025, rispetto a maggio 2025, le esportazioni destagionalizzate dell’area dell’euro sono diminuite del 2,4%, mentre le importazioni sono aumentate del 3,1%. Il saldo destagionalizzato è stato di 2,8 miliardi di euro, in calo rispetto a maggio (15,6 miliardi di euro).

A giugno 2025, rispetto a maggio 2025, le esportazioni dell’UE, destagionalizzate, sono diminuite del 2,3%, mentre le importazioni sono aumentate del 2,9%. Il saldo destagionalizzato è stato di 1,8 miliardi di euro, in calo rispetto a maggio (12,7 miliardi di euro).

Nel secondo trimestre del 2025, le esportazioni e le importazioni dell’area dell’euro verso i paesi extra-UE sono diminuite rispettivamente del 5,9% e del 2,4% rispetto al primo trimestre. Il commercio intra-euro è diminuito dello 0,3%. Nello stesso periodo, le esportazioni dell’UE verso i paesi extra-UE sono diminuite del 7,1%, mentre le importazioni sono diminuite del 3,4%. Il commercio intra-UE è rimasto stabile rispetto al trimestre precedente.



Euro area international trade in goods surplus €7.0 bn. €8.0 bn surplus for EU

Euro area

The first estimates of euro area balance showed a €7.0 bn surplus in trade in goods with the rest of the world in June 2025, compared with +€20.7 bn in June 2024.

The euro area exports of goods to the rest of the world in June 2025 were €237.2 billion, an increase of 0.4% compared with June 2024 (€236.3 bn).

Imports from the rest of the world stood at €230.2 bn, a rise of 6.8% compared with June 2024 (€215.6 bn).

In June 2025, the euro area balance decreased compared to May 2025, with the surplus falling from €16.5 bn to €7.0 bn. This decline was mainly driven by a drop in the surplus of chemicals and related products, which fell from €24.4 bn to €15.1 bn,

Compared to June 2024, the euro area balance contracted by €13.7 bn, mainly due to a reduction of surplus in the chemicals and related products (from €20.6 bn to €15.1 bn), machinery & vehicles (from €17.4 bn to €13.6 bn) and other manufactured products (which shifted from a surplus of €2.4 bn to a deficit of €0.4 bn).

In January to June 2025, the euro area recorded a surplus of €93.3 bn, compared with €102.0 bn in January-June 2024.

The euro area exports of goods to the rest of the world rose to €1 485.8 bn (an increase of 3.9% compared with January-June 2024), and imports rose to €1 392.5 bn (an increase of 4.9% compared with January-June 2024).

Intra-euro area trade rose to €1 319.5 bn in January-June 2025, up by 1.3% compared with January-June 2024.

The EU balance showed a €8.0 bn surplus in trade in goods with the rest of the world in June 2025, compared with +€20.3 bn in June 2024.

The extra-EU exports of goods in June 2025 were €213.7 billion, stable compared with June 2024 (€213.7 bn).

Imports from the rest of the world stood at €205.7 bn, up by 6.4% compared with June 2024 (€193.4 bn).

In June 2025, the EU surplus decreased compared to May 2025, falling from €13.0 bn to €8.0 bn. This drop was largely driven by a sharp decline in the chemicals surplus, which fell from €23.2 bn to €14.3 bn, partially offset by a smaller energy deficit (from –€25.2 bn to –€23.4 bn) and a modest increase in the machinery & vehicles surplus (from €15.0 bn to €16.4 bn).

Compared to June 2024, the EU surplus contracted by €12.3 bn, mainly due to lower surplus in machinery and vehicles (from €21.3 bn to €16.4 bn), chemicals and related products (from €19.1 bn to €14.3 bn), and other manufactured goods (from a surplus of €1.9 bn to a deficit of €1.4 bn). These declines outweighed the positive impact of a reduced energy deficit (from –€26.5 bn to –€23.4 bn).

In January to June 2025, the EU recorded a surplus of €80.1 bn, compared with €92.9 bn in January-June 2024.

The extra-EU exports of goods rose to €1 341.1 bn (an increase of 4.4% compared with January-June 2024), and imports rose to €1 261.0 bn (an increase of 5.8% compared with January-June 2024).

Intra-EU trade rose to €2 071.0 bn in January-June 2025, +1.4% compared with January-June 2024.

In June 2025 compared with May 2025, euro area seasonally adjusted exports decreased by 2.4%, while imports increased by 3.1%. The seasonally adjusted balance was €2.8 bn, a fall compared with May (€15.6 bn).

In June 2025 compared with May 2025, EU seasonally adjusted exports decreased by 2.3%, while imports increased by 2.9%. The seasonally adjusted balance was €1.8 bn, a fall compared with May (€12.7 bn).

In the second quarter of 2025, euro area exports and imports to non-EA countries fell by 5.9% and 2.4% respectively, compared with the first quarter. Intra-euro area trade fell by 0.3%. During the same period, EU exports to non-EU countries decreased by 7.1%, while imports fell by 3.4%. Intra-EU trade remained stable compared with the previous quarter.