ENI * INFORMATIVA: «ACQUISTATE 2,29 MILIONI DI AZIONI PER 40 MILIONI, BUYBACK AL 6,43% DEL CAPITALE»

13.51 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Eni: informativa sull’acquisto di azioni proprie nel periodo. compreso tra il 2 e il 6 febbraio 2026.

Eni ha acquistato nel periodo compreso tra il 2 e il 6 febbraio 2026 sull’Euronext Milan n. 2.295.840 azioni proprie (pari allo 0,07% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 17,4228 euro per azione, per un controvalore complessivo di 39.999.989,98 euro, nell’ambito del programma di buyback deliberato dall’Assemblea il 14 maggio 2025, già oggetto di informativa ai sensi della normativa applicabile.

Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato per l’esecuzione degli acquisti, si riporta una sintesi delle operazioni di acquisto di azioni proprie sull’Euronext Milan su base giornaliera:

A partire dall’avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato n. 115.372.617 azioni proprie (pari al 3,67% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.738.325.870,59 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti (a seguito della conclusione del Periodo di Vesting come previsto dal “Piano di incentivazione di lungo termine 2020 – 2022” approvato dall’Assemblea di Eni del 13 maggio 2020) e a dipendenti Eni (come previsto dal “Piano di Azionariato Diffuso” approvato dall’Assemblea di Eni del 15 maggio 2024), Eni detiene n. 202.200.631 azioni proprie pari al 6,43% del capitale sociale.

Sul sito internet della Società, nelle sezioni “Governance\Azionariato\Programma di acquisto Azioni proprie anno 2025\Acquisto azioni proprie 2 – 6 febbraio 2026” e

“Investitori\Remunerazione degli azionisti\Programma di buyback 2025” è disponibile la comunicazione integrale comprensiva del dettaglio giornaliero delle operazioni.